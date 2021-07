Adamczyk: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa wszędzie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa wszędzie – podkreślił w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister uczestniczył w uroczystym otwarciu mostu w Desznicy koło Jasła w Beskidzie Niskim.

"Każdy z Polaków ma prawo do tego, by móc korzystać z bezpiecznych dróg. To gwarantuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wspieramy wszystkie inicjatywy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie inicjatywy na drogach samorządowych" - mówił Adamczyk.

Jak zaznaczył, rząd co roku na ten cel przeznacza 3,5 mld zł.

"Cieszymy się z tego, że w całej Polsce może powstawać bezpieczna infrastruktura drogowa, a miejscowe firmy mają perspektywy rozwoju na następne lata" - zauważył minister infrastruktury.

Pragnę zapewnić samorządy - dodał - "że pieniądze będą w tym i w następnych latach". Samorządowców zachęcił do przygotowywania przedsięwzięć poprawiających infrastrukturę drogową.

Wybudowany w Desznicy most na potoku Ryj kosztował blisko 1,5 mln zł; dofinasowanie wyniosło ponad 1 mln zł. Zastąpił poprzedni, który został uszkodzony przez powodzie. Wraz z mostem wybudowano także ponad 400 metrów drogi oraz wyremontowano kolejne cztery kilometry.

Inwestycja - jak zapewnił starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś - poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców Desznicy i okolicznych miejscowości.

Samorządy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogą liczyć na dofinansowanie zadania w przedziale od 50 proc. do 80 proc. wartości zadania, w zależności o dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi: 30 mln zł.

W ramach funduszu dofinansowanie można otrzymać na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych. Gmina może złożyć dwa wnioski, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu trzy wnioski.

