Adamczyk: Via Carpatia będzie impulsem do rozwoju tej części Europy

Zadeklarowaliśmy, że wybudujemy szlak Via Carpatia i to się dzieje na naszych oczach – powiedział w piątek na placu budowy drogi ekspresowej S19 w Sokołowie Małopolski (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że droga ta będzie impulsem do rozwoju tej części Europy.

Droga S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia, który połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie tylko rząd PiS dotrzymuje słowa. Słowa dotrzymują także wykonawcy robót i widzimy to również na tej budowie - mówił szef resortu infrastruktury.

Minister zaznaczył, że odwiedził w piątek wiele odcinków S19, które są w budowie, zarówno w woj. lubelskim jak i podkarpackim.



- Można powiedzieć, że mamy powody do satysfakcji, bo ta budowa realizowana przez Budimex postępuje w dobrym tempie. Jak wiele innych budów w Polsce. Dotrzymujemy słowa, zadeklarowaliśmy, że wybudujemy szlak Via Carpatia i to się dzieje na naszych oczach - dodał Adamczyk.





Minister podkreślił, że jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańców Podkarpacia nie wierzyło, że taka inwestycja może powstać.

Zapowiedział, że w sobotę w Przemyślu spotyka się z ministrami transportu z państw, przez które przebiega Via Carpatia, w ramach konferencji Europa Karpat.



- To na tych spotkaniach mówiliśmy o konieczności budowania tego szlaku teraz jest czas, aby się wzajemnie motywować do jego budowy - mówił Adamczyk.

Natomiast marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że zawsze trzeba myśleć "do przodu" i planować na przyszłość. - Ale dobrze jest wspomnieć co było przed laty, a przecież tą drogę skreślono, nie chciano budować - mówił.

Około 8-kilometrowy odcinek od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) wybuduje firma Budimex za ponad 286,4 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2018 r.