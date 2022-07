Adamczyk: wszystkie odcinki drogowe S3 będą zrealizowane do 2024 r.

Po stronie polskiej budowa drogi S3 dobiega końca, a wszystkie odcinki drogowe będą zrealizowane do 2024 r. - zapewnił w piątek w Lubawce minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Czechach będzie to trochę później, ale mamy nadzieję, że ta różnica czasowa nie będzie długa - dodał.

W piątek odbyła się wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 w woj. dolnośląskim na polsko-czeskim pograniczu, w której udział wzięli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu Czech Martin Kupka.

Na konferencji prasowej w Lubawce podsumowującej wizytację szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował czeskiemu ministrowi Martinowi Kupce za zaangażowanie w realizację autostrady D11, która będzie kontynuacją drogi ekspresowej S3 tuż za granicą państwa. "Zupełnie zmieniła się sytuacja odkąd pan minister Kupka objął swój urząd. Bardzo się cieszę, że rząd Republiki Czeskiej traktuje tę inwestycję jako jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Republiki Czeskiej" - mówił.

Zwrócił uwagę, że o zaangażowaniu czeskiego rządu świadczy m.in. informacja zamieszczona na stronie ministerstwa infrastruktury Republiki Czeskiej, w której podano wszystkie niezbędne dane dotyczące inwestycji, a daty w niej zawarte świadczą o tym, że nastąpiło duże przyspieszenie realizacji po stronie czeskiej.

"Panie ministrze bardzo panu dziękuję za zaangażowanie w realizację tej drogi, która jest jedną z najważniejszych dróg europejskich biegnącą ze Skandynawii poprzez połącznie promowe do Świnoujścia i dalej przez terytorium Polski, Czech i dalej na południe do Grecji" - wskazał minister Adamczyk.

Jak podkreślił, droga ta jest "swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego regionów, przez które przebiega". "Starostowie regionu Dolnego Śląska dzisiaj mówią o tym, jak w związku z budową tej drogi przybywa inwestycji. W starostwie kamiennogórskim wydaje się co roku o 50 proc. pozwoleń na budowę więcej od momentu kiedy ruszyła budowa S3" - powiedział.

Poinformował też, że po stronie polskiej budowa drogi S3 dobiega końca, a wszystkie odcinki drogowe będą zrealizowane do 2024 r. "W Republice Czeskiej będzie to trochę później, ale mamy nadzieję, że ta różnica czasowa nie będzie długa" - dodał.

Minister transportu Czech Martin Kupka podkreślił, że rząd robi wszystko, aby przyspieszyć realizację czeskiego odcinka, który nawiązuje do drogi ekspresowej S3. "Dlatego też już w roku 2023 planujemy rozpoczęcie budowy, a sfinalizowanie odcinka nawiązującego do granicy polskiej i biegnącego do miasta Trutnov planujemy na rok 2026, natomiast kolejny odcinek, który kończy się w Jaromierzu w roku 2027" - zapowiedział.

Jak mówił, rząd Czech jest świadomy tego, jak duży i pozytywny efekt ekonomiczny wywierają tego typu budowle infrastrukturalne na gospodarkę. Podziękował przy tym ministrowi Adamczykowi "i wszystkim kolegom z Polski" za współpracę nad przygotowaniami i realizacją tego wspólnego przedsięwzięcia.

Budowa drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i autostrady D11 po stronie czeskiej, łączących porty Szczecin i Świnoujście z Pragą przez zachodnie regiony Polski, to obecnie najważniejsze wspólne zadanie drogowe.

