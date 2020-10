Adamietz wybuduje oddział celny za 50 mln zł

Ok. 50 mln zł będzie kosztować budowa nowej siedziby oddziału celnego w Przemyślu na Podkarpaciu. Inwestycja ma powstać do 2024 r. z możliwością skrócenie tego czasu o dwa lata. Oprócz samego obiektu powstanie też m.in. 70 stanowisk do kontroli samochodów ciężarowych. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz.

We wtorek uroczyście zainaugurowano budowę nowej siedziby oddziału celnego, który powstanie w granicach miejscowości Krówniki k. Przemyśla.

Wśród gości był m.in. zastępca szefa KAS Piotr Dziedzic, który w swoim wystąpieniu wspominał, że jeszcze kilka lat temu służba celna była formacją, która przypominała "pospolite ruszenie". "Była formacją niedoinwestowaną, opierającą się na entuzjazmie funkcjonariuszy" - wskazał.

Natomiast dziś, według wiceszefa KAS, formacja ta stała się profesjonalna.

"Na barkach KAS spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Wiem, że wymagało to wielu wyrzeczeń i pokonania wielu przeciwności, nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc władz samorządowych, wojewódzkich, instytucji centralnych, wielu zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. Ale przede wszystkim nie byłoby to możliwe, gdyby nie tytaniczna praca wykonana przez wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS" - mówił Dziedzic.



Zwrócił uwagę, że nowy obiekt będzie wyposażony w wiele ułatwień, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych. "Wyposażony będzie też w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne służące ekologii i ochronie środowiska. Przyszła siedziba oddziału celnego będzie również pięknie wkomponowana w otaczającą nas przestrzeń" - powiedział Dziedzic.

Natomiast dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorz Skowronek, przypomniał, że projekt budowy nowego oddziału celnego powstał już kilka lat. "W tym miejscu powstaje wzorcowy oddział celny, wykorzystujący najnowocześniejsze systemy informatyczne oraz wyposażony w pełną infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego obrotu towarowego" - podkreślił.

Skowronek wyraził nadzieję, że nowa siedziba oddziału będzie miejscem, w którym będą szkolić się nie tylko kadry KAS, ale również samorządowcy zainteresowani rozwojem potencjału regionu czy przedsiębiorcy i przewoźnicy, którzy będą chcieli uzyskać certyfikat AEO.

"Liczę, że będzie to miejsce wspólnej pracy, które ostatecznie przełoży się na jeden nasz sukces" - mówił Skowronek i stwierdził, że budowa nowego oddziału to największe przedsięwzięcie KAS na Podkarpaciu.

W ramach inwestycji, oprócz samego budynku, powstanie też 70 stanowisk do kontroli samochodów ciężarowych, plac parkingowy dla samochodów zatrzymanych na blisko 260 stanowisk oraz parkingi dla klientów i pracowników.

"Projektując to miejsce myśleliśmy także o dalszym rozwoju przedsiębiorczości i biznesu, dlatego inwestycja została zaprojektowana z myślą o możliwości rozbudowy w przyszłości" - zaznaczył dyr. rzeszowskiej IAS.

Oddział ma powstać do roku 2024 r. z możliwością skrócenia tego czasu do roku 2022.

Oddział powstanie na działce o wielkości 9,8 ha. Działka znajduje się po wschodniej stronie Przemyśla, w Krównikach. W ramach budowy powstanie m.in. budynek biurowo-magazynowy, budynki pomocnicze oraz infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Część magazynowa obejmie m.in. część kontrolno-magazynową, magazyn depozytowy i likwidacyjny.