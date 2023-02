Alstal zbuduje baseny za 58 mln zł

Alstal podpisał umowę z Bolesławcem na budowę kompleksów basenów. Wartość umowy ustalono na 58 milionów złotych - podaje spółka.

W ramach kontraktu firma Alstal Grupa Budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj zrealizuje kompleksową budowę zespołu zewnętrznych basenów rekreacyjnych. Obiekt powstanie w Bolesławcu, na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego, przy ulicy Spacerowej 24. Inwestorem jest Urząd Miasta Bolesławiec.

Umowa opiewa na kwotę niemal 58 milionów złotych

Umowę opiewającą na kwotę niemal 58 milionów złotych podpisali Bolesławca Piotr Roman, a także Radosław Bukolt, dyrektor oddziału Bydgoszcz oraz Marzena Nowaczyk-Bajerska, dyrektor handlowy firmy Alstal.

- Bardzo cieszę się na współpracę z miastem Bolesławiec. Nasza firma specjalizuje się w budowie obiektów basenowych, których wybudowaliśmy już dziesiątki. Jestem przekonany, że realizacja projektu przejdzie sprawnie, ponieważ dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierską. Liczę na owocną współpracę z inwestorem i życzę powodzenia mojemu zespołowi realizacyjnemu, który właśnie zakończył kolejną budowę obiektu basenowego – powiedział Radosław Bukolt, dyrektor oddziału Bydgoszcz firmy Alstal.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące tereny basenów zewnętrznych, które zyskają nowy wygląd i atrakcje, z których korzystać będzie lokalna społeczność. Zespół rekreacyjnych basenów zewnętrznych w Bolesławcu posiadać będzie m.in. basen solankowy z tężnią, brodzik dla dzieci, a także wodny plac zabaw dla najmłodszych oraz basen rekreacyjny z atrakcjami typu wet-bubble. Łączna powierzchnia lustra wody wyniesie aż 2050 m2.

Powstaną kasy i zaplecze administracyjne, część gastronomiczna, a także pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne

Na terenie obiektu, o powierzchni 22637 m2 powstanie również budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej ok. 1600 m2. Znajdą się w nim: kasy i zaplecze administracyjne, część gastronomiczna, a także pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. W ramach zawartej umowy powstaną drogi dojazdowe i parking na 154 samochody. Firma Alstal zadba także o zagospodarowanie całego terenu, na którym powstaną m.in. tereny zielone.

Generalny wykonawca inwestycji, firma Alstal Grupa Budowlana, ma bogate doświadczenie w budowie kompleksów basenowych. Do największych i najbardziej znanych realizacji basenowych należą Termy Maltańskie w Poznaniu, Termy Poddębice oraz basen olimpijski Astoria w Bydgoszczy. Aktualnie spółka jest na końcowym etapie budowy ogromnego aquaparku Fabryka Wody w Szczecinie, którego wartość przekracza 350 mln złotych.

Firma Alstal, aktywnie działa na terenie Dolnego Śląska. Spółka wybudowała m.in. odkryte baseny w Oławie, centrum zarządzania siecią Tauron i dwa osiedla mieszkaniowe we Wrocławiu. Niedawno w stolicy województwa, oddany do użytku został zrewitalizowany, XIX-wieczny budynek, w którym siedzibę będzie mieć Prokuratura Okręgowa. Niedaleko Bolesławca realizowany jest również projekt rozbudowy zaplecza technicznego do obsługi taboru spółki Koleje Dolnośląskie.

