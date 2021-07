Ambitne plany inwestycyjne polskiej kolei do końca dekady

– W tym roku zrealizujemy inwestycje o wartości 12–13 mld zł, które są zbliżone do możliwości wykonawczych rynku. Do rozstrzygnięcia zostały przetargi o równowartości mniejszej niż 6 proc. Krajowego Programu Kolejowego. W ciągu 2-3 lat będziemy gotowi do realizacji zadań do końca dekady za co najmniej 90 mld zł. Łącznym efektem będzie utworzenie nowoczesnej infrastruktury sieci bazowej TEN-T, rozwój kolei aglomeracyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Te nieogłoszone jeszcze przetargi, na łączną kwotę 2 mld zł, są finansowane z budżetu państwa, przydzielanego nam co roku. Ich realizacja na ogół nie przekracza roku, czyli zadania te będą wykonane w latach 2022-2023.- Rozumiem te obawy, bo firmy mają w pamięci okres 2014-2016. Ale np. w 2016 r. proporcja między ogłoszonymi przetargami (3,8 mld zł) a realizowanymi inwestycjami (na placach budów było zaangażowanych 5,5 mld zł) była mała. Obecnie pozostaje zbliżona do optymalnego poziomu 1:3. Tylko te realizowane prace zapewniają ciągłą pracę przez jeszcze 2-3 lata.- Być może tak jest, że - mając zakontraktowane prace za 40 mld zł - wykonawcy już zakupili dużą część materiałów. Ich producenci, szczególnie podkładów, rozbudowali natomiast znacznie moce produkcyjne, nawet trzykrotnie.- Nasze plany inwestycyjne są ogłaszane z wyprzedzeniem. Plany zwiększenia produkcji niektórych materiałów budowlanych być może zakładały zaś większy ich eksport, niż ten zrealizowany.Z naszego punktu widzenia, większe możliwości dostaw materiałów to korzystna sytuacja. Zmniejsza to ryzyko ich dostaw „na styk”, co stwarzało napięcia na rynku wykonawstwa np. w 2017 r.- Niestety, jeszcze nie. Ale FEnIKS to tylko jedno ze źródeł finansowania inwestycji kolejowych, być może nie najważniejsze. Jest też unijny Fundusz Łącząc Europę (CEF), z pulą kohezyjną (tj. dedykowaną konkretnym projektom w danym kraju) oraz pulą na otwarte przetargi. Będą też projekty finansowane z funduszy regionalnych.I - co równie ważne - mamy Krajowy Plan Odbudowy, z którego na inwestycje kolejowe w najbliższych latach pozyskamy ponad 10 mld zł. Do 2028 r. zaplanowano realizację kilkudziesięciu projektów objętych programem Kolej Plus, czyli przywrócenia do funkcjonalności zamkniętych linii kolejowych lub budowy nowych odcinków - z budżetem 5,6 mld zł. Obecnie samorządy są na etapie przygotowywania dokumentacji i ich jakość będzie podstawą zakwalifikowania projektów do realizacji (w miarę dostępności środków finansowych).- Oczywiście, nadal podtrzymuję, że takiej skali są potrzeby. Dlatego opracowujemy program inwestycyjny do roku 2040, bo o takim horyzoncie potrzeb i wydatków mówimy. Gdzieś jednak zostanie postawiona kreska dostępności środków inwestycyjnych...- Nie wiemy, ale robimy swoje. Na końcowym etapie opracowania są dokumentacje projektowe o wartości ponad 40 mld zł, a studia dokumentacyjne, po przełożeniu na projekty inwestycyjne, opiewają na ponad 50 mld zł. Zatem można powiedzieć, że w ciągu 2-3 lat będziemy gotowi do realizacji zadań za co najmniej 90 mld zł.- To trochę nasze życzenia. Ale o taką pulę będziemy walczyć. Jeżeli ją otrzymamy, będziemy gotowi z dokumentacją.Patrz też: PKP PLK chciałaby wydawać co roku kilkanaście mld zł na inwestycje - Podstawowym warunkiem, postawionym kilka lat temu, jest to, byśmy do 2030 r. zakończyli modernizacje sieci bazowej linii kolejowych wchodzącej w skład TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa).Pod względem parametrów technicznych będzie ona taka sama, jak w całej Unii. Tory na tych podstawowych liniach, służących także do ruchu tranzytowego, mają mieć naciski 22,5 kN na oś wagonu towarowego, a odcinki stacyjne liczyć co najmniej 750 metrów, by na mijankach zmieściły się pociągi bez konieczności ich dzielenia. Sieć będzie wyposażona w europejski system sterowania (ETCS).Zakładamy, że do dokończenia tych zadań potrzeba nam 40 mld zł, przy czym 3-4 projekty inwestycyjne będą już finansowane ze środków kolejnej perspektywy finansowej, zaczynającej się w 2028 r.Drugim efektem realizowanych inwestycji stanie się rozwój kolei aglomeracyjnych, czyli rozdzielenie w obrębie największych miast dalekobieżnego (tzw. szybkiego) ruchu pasażerskiego od lokalnego i towarowego. Działa to już w Gdańsku. Rozpoczęliśmy rozbudowę sieci o dodatkowe tory od Warszawy i Krakowa, robimy dokumentację dla Wrocławia i Poznania.- Nie. Podobne zadania planujemy zrealizować w Rzeszowie. Jeszcze do 2023 r. zbudujemy tam kilkanaście nowych przystanków kolejowych w odległości 20-30 km od miasta. Podobnymi planami będą objęte Lublin i Szczecin.Zadania te uzupełni wspomniany program Kolej Plus oraz projekty kolejowe samorządów wojewódzkich, rozwijających koleje regionalne. W ten sposób w ciągu najbliższych lat zbliżymy się do pożądanej sieci linii kolejowych, tworzących system naczyń połączonych.- Radykalnie poprawi się ich konkurencyjność wobec przewoźników drogowych. Pociągi towarowe powiększą średnią prędkość, bo znikną wąskie gardła i inne bariery, np. w postaci wspomnianych krótkich odcinków mijanek.Już wkrótce zmodernizowane główne linie utworzą spójny ciąg, m.in. łącząc porty morskie (w których kończymy modernizację linii) z głównymi centrami logistycznymi i terminalami lądowymi. I - co równie istotne – ten jednolity, wysokiej jakości ciąg uzyskamy także w połączeniu z krajami sąsiednimi, stwarzając lepsze warunki dla towarowych przewozów w tranzycie.- Już mamy co najmniej sześć wielkich przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w budownictwie kolejowym. Zarazem zwiększa się liczba polskich firm rodzinnych, które są w stanie samodzielnie startować w roli generalnego wykonawcy projektów o coraz większej wartości.Latami firmy te występowały w roli podwykonawców. Od 2-3 lat kilkanaście z nich zaczęło składać oferty na przetargi za 5-7 mln zł. Teraz startują już w przetargach o kosztorysie za 200-300 mln zł. Oznacza to, że samodzielnie są w stanie je realizować, uwzględniając konieczność finansowego zabezpieczenia zadania.- Niekoniecznie. Nadal posiłkują się podwykonawcami oraz przeważnie wynajmują specjalistyczny sprzęt, np. podbijarki torowe. Ale notujemy coraz większą ich aktywność w realizacji naszych projektów inwestycyjnych, co świadczy o ich sile finansowej.To duży sukces. W pewien sposób wspieramy tę tendencję. Ogłaszamy nie tylko duże przetargi za 2-3 mld zł, które są w stanie udźwignąć największe firmy, lecz także takie o mniejszej wartości, by zwiększyć pulę oferentów.- Nie, zresztą kłopot przyrostu cen materiałów budowlanych bardziej dotyka firmy budujące drogi.W naszym przypadku największym problemem jest wzrost cen stali. Mamy jednak nadzieję, że istniejący od dwóch lat system waloryzacji spełni swoje zadania. Zakładamy też, że być może rozpoczął się etap korekty cen stali. Od trzech tygodni obserwujemy ich "wypłaszczenie".- Obecnie odwołania środowiskowe obejmują ok. 5 proc. projektów. Zakładamy, że nowe przepisy rozszerzą odwoławczą możliwość. Co istotne: pozwolenia na budowę będzie można otrzymać po ostatecznej decyzji środowiskowej, a nie np. z rygorem natychmiastowej wykonalności.Dlatego szacujemy, że w newralgicznych lokalizacjach - bo nie będzie to powszechne - proces inwestycyjny wydłuży się od roku do dwóch lat. I z tym problemem musimy się zmierzyć.- Wymagać to będzie różnych działań, by powstała dobra dokumentacja projektowa - z jak najmniejszą liczbą słabych punktów, stwarzających pretekst do zaskarżeń.W istocie to nie jest nowy problem. Od dawna podkreślam, że najważniejszym elementem procesu inwestycyjnego pozostaje właściwa dokumentacja przygotowawcza. Nie na etapie projektu, lecz studium wykonalności, pozyskiwania decyzji środowiskowej i określania zasad.Jeżeli te wymogi zostaną spełnione - udoskonalimy dokumentację, to ryzyko opóźnień realizacji pełnego cyklu inwestycji się skurczy.- Tak, u nas, ale i w procesie realizacji inwestycji, które zniwelują potencjalne skutki nowych przepisów i nie wydłużą istotnie całego cyklu inwestycyjnego.Budowę można skracać m.in. poprzez stosowanie nowych technologii, w szerszym zakresie konstrukcji prefabrykowanych, przez używanie wysokowydajnych maszyn czy kompleksowych pociągów do potokowej wymiany torów i naprawy podtorza.Ma to istotne znaczenie także dla firm przewozowych. Im więcej robót na torach i utrudnień w ruchu pociągów, tym bardziej pogarszamy przecież ofertę usług kolejowych. Tę zależność też można złagodzić.- Pandemia wymusiła przyspieszenie rozwiązań opartych na informatyzacji, a szerzej – digitalizacji. Nauczyła nas porozumiewać się zdalnie, w dobrym tego słowa znaczeniu i z dobrymi skutkami.Na przykład wcześniej na radę budowy zjeżdżało 30 osób, omawiano punkt po punkcie, choć większości obecnych to nie dotyczyło. Teraz mamy wideokonferencję i temat wcześniej omawiany 3 godziny – wyjaśniamy w ciągu pół godziny z zainteresowanymi. Takie rozwiązanie utrwaliło się mimo zniesienia rygorów pandemicznych.Oczywiście, odbiorów w terenie nie da się zastąpić zdalnie... Ale okazało się, że można ograniczyć liczbę osób w komisji.Trwają próby, aby wykorzystywać zdjęcia lub nagrania wideo z placów budów, aby nie trzeba było jechać w teren. Podchodzimy do takiego rozwiązania jeszcze ostrożnie, bo to zależy od uczciwości każdej ze stron.