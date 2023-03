Ambitne plany sprzedażowe Atalu, deweloper wypłaci dywidendę

Minimalnym celem Atalu jest osiągnięcie sprzedaż w 2022 roku 2 tys. mieszkań. Giełdowy deweloper mieszkaniowy zamierza wypłacić dywidendę za 2022 rok.

- Jeśli chodzi o sprzedaż na początku 2023 r., to styczeń był stosunkowo najsłabszy, luty lepszy, a marzec wchodzi na normalne obroty, gdzieś na poziomie średniej poprzedniego roku. Decydujące będą kolejne miesiące - powiedział w trackie konferencji prasowej prezes Zbigniew Juroszek.

- Minimalnym celem jest osiągnięcie poziomu sprzedaży podobnego jak w 2022 r. Mamy przekroczone 2 tys., to cel minimum, jaki chcielibyśmy osiągnąć. Jednak bardzo dużo zależy od drugiej części roku. Tutaj mamy dużo informacji na temat programu rządowego, który potencjalnie ma wejść - dodał.

W 2022 r. deweloperska spółka zawarła 2091 umów, przekazała 3380 lokali.

Program może poprawić sprzedaż w drugiej połowie roku

Prezes Atalu odniósł się do programu tanich kredytów dla osób kupujących pierwsze mieszkanie, ma zacząć działać na początku lipca 2023 roku.

W ocenie Zbigniewa Juroszka jego założenia są całkiem niezłe. I dodaje, że wcześniejsze rządowe programy nie dawały żadnych efektów. - Ten jest bardzo dobry. Program jest realny i logiczny, może poprawić sprzedaż w drugiej połowie roku - wskazał prezes Juroszek.

- Nie tylko dobry pod kątem dedykowania do grupy do 45 la. Również podejście, jakieś oprocentowanie, marża i jest to wyliczone i przeanalizowane. Ma to też jakiś sens. Kwoty, które są podawane jako maksymalne są również w miarę realne - ocenił Zbigniew Juroszek.

Prezes Atalu zwraca uwagę, że jest duże zainteresowanie ze strony klientów. W jego ocenie część z nich być może się wstrzymuje w oczekiwaniu na wejście w życie programów rządowych wspierających zakup mieszkań.

Zbigniew Juroszek zakłada, że nastąpi pewne ożywienie sprzedaży mieszkań. „Należy pamiętać, że sprzedaż wyhamowała, dlatego będziemy mieli do czynienia z odbiciem sprzedaży.

Prezes Atalu nie spodziewa się gwałtownych zmian cen. - Po prostu będzie lepsza sprzedaż zapasów i rzeczy w budowie, które teraz sprzedają się wolniej. Będą sprzedawać się szybciej, bez większych korekt – uważa Zbigniew Juroszek.

W 2022 r. marża brutto ze sprzedaży spółki wyniosła ok. 28,4 proc., a marża netto 22,2 proc., wobec kolejno: 27 proc. i 19,7 proc. w 2021 r.

Celem zarządu Atalu w 2023 roku jest nadal uzyskiwanie marży na średnim poziomie 25 proc.

Atal wypłaci dywidendę za 2022 rok. W ciągu miesiąca rekomendacja

Atal zamierza wypłacić dywidendę za 2022 r. i w ciągu miesiąca wyda rekomendację – powiedział prezes Zbigniew Juroszek.

- Nie ma przesłanek, aby nie proponować wypłaty dywidendy w tym roku. Będzie propozycja dywidendy, jej poziom i terminy wypłaty będą w terminie jednego miesiąca po konferencji - powiedział Zbigniew Juroszek podczas konferencji prasowej.

W 2022 r. walne zgromadzenie Atalu podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 6 zł na akcję.

Atal wypracował 368,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. w porównaniu do 331,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 357,06 mln zł wobec 332,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal jest jednym z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. Buduje osiedla mieszkaniowe, pojedyncze budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne. Inwestycje realizuje w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, a także w Gdańsku.

Spółka od 2015 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

82,57 proc. akcji Atalu kontroluje Juroszek Holding, w której 100 proc. udziałów ma Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki.

