- Inwestujemy w celu przekazania naszych umiejętności na lokalny grunt. Nie sprowadzamy pracowników - zapewnił w rozmowie w WNP.PL Ahmet Tokpinar, wiceprezes Bechtel Power.

Amerykańskie firmy energetyczne Bechtel i Westinghouse działają już od siedemdziesięciu lat. Wtedy powstawały ich pierwsze projekty atomowe w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, później przyszedł czas na Indie, Tajwan i Koreę Południową. Teraz Bechtel ma budować elektrownię atomową w Polsce.



Polak będzie dyrektorem biura Bechtela w Polsce. Warszawskie przedstawicielstwo będzie hubem technologicznym dla inwestycji na innych rynkach, takich jak Czechy czy Wielka Brytania.

- Do końca przyszłego roku będziemy już zatrudniać w Polsce ok. 100 pracowników. Gdy rozpocznie się proces konstrukcyjny, zatrudnimy dodatkowo ok. 500 polskich pracowników. Ze Stanów Zjednoczonych będzie pochodzić ok. 200 ekspatów - stwierdził Ahmet Tokpinar, wiceprezes Bechtel Power.

Bechtel do tej pory nie miał stałego przedstawicielstwa w Polsce

Dlaczego firma Bechtel do momentu podpisania umowy o konsorcjum z Westinghousem znajdowała się trochę w cieniu opinii publicznej w Polsce?

- Bechtel nie jest nowym tworem na polskim rynku, może jedynie w wymiarze naszej rozpoznawalności. Nasza współpraca w ramach nuklearnego projektu w Polsce zaczęła się 4 lata temu, kiedy wspieraliśmy negocjacje przyszłej międzyrządowej polsko-amerykańskiej umowy toczącej się pomiędzy ministrem Naimskim i amerykańskim rządem.

Nasze zaangażowanie w projekt już wtedy było na tym samym poziomie co działania firmy Westinghouse. W lipcu 2021 roku przygotowaliśmy wspólnie z Westinghouse raport o możliwościach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, który służył polskiemu rządowi. Pomimo tego, że nie prowadziliśmy w Polsce szerokiej działalności, to jednak jesteśmy tu obecni od 3 lat. Zanim zaangażowaliśmy się w sektor transportowy.

Do tej pory nie mieliśmy stałego przedstawicielstwa. 1 września otworzymy nasze biuro w Warszawie i rozpoczniemy proces zatrudniania pracowników.

Czy dyrektorem biura w naszym kraju będzie Polak?

- Tak, to będzie Polak, jesteśmy właśnie w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Udział polskich firm w krajom programie jądrowym może być na poziomie 50 proc. - ogłosił Westinghouse. Czy Bechtel też to tak widzi? Ilu będzie pracowników z USA i z innych krajów?

- Będziemy zatrudniać znacznie więcej pracowników lokalnie. Zaczniemy ten proces od sierpnia 2023 roku. Do końca przyszłego roku będziemy już zatrudniać w Polsce ok. 100 pracowników. Gdy rozpocznie się proces konstrukcyjny, zatrudnimy dodatkowo ok. 500 polskich pracowników. Ze Stanów Zjednoczonych będzie pochodzić ok. 200 ekspatów, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę dotyczącą konstrukcji atomowych. Ich zadaniem będzie przeszkolenie polskich pracowników w kwestiach związanych z technologią nuklearną.

Dodatkowo będziemy współpracować jeszcze z ok. 400 lub 500 pracownikami zewnętrznymi, którzy podejmą pracę przy konstruowaniu elektrowni atomowej z nami. Ponadto oczekujemy, że w szczytowym momencie realizacji projektu zatrudnimy za pośrednictwem wykonawców ponad 10 000 polskich pracowników budowlanych.

Jak postrzegacie państwo polski rynek z perspektywy inwestora? Niektórzy obawiają się inwestować w Polsce ze względu na bliskość wojny na Ukrainie.

- Nie traktujemy tego jako zagrożenia. Bardzo doceniamy rolę Polski jako koalicjanta Stanów Zjednoczonych w NATO, który wspiera Ukrainę. Widzimy duże możliwości związane z polskim rynkiem. Bardzo dobrze wyszkolonych i produktywnych pracowników, jak również ekspertów i inżynierów.

Projekt atomowy to bardzo poważna inwestycja, która daje dużo możliwości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w tym pomagać Polsce i spełniać jej nuklearne ambicje związane z walką ze skutkami zmiany klimatu.

Biuro Bechtela w Warszawie będzie stanowiło hub technologiczny dla inwestycji na innych rynkach, takich jak Czechy czy Wielka Brytania. W dłuższej perspektywie warszawskie biuro będzie mogło zdobywać również kompetencje stricte korporacyjne. Z tej perspektywy stworzenie biura w Warszawie jest inwestycją strategiczną dla nas.

A jak widzi pan możliwości odbudowy infrastruktury energetycznej na Ukrainie? Czy to jest dla państwa rynek perspektywiczny?

- Z naszej perspektywy Ukraina to rynek, który trzeba odbudować, podobnie jak to robiliśmy w Iraku na początku lat dwutysięcznych. Trudno oszacować, skąd będzie pochodziło wsparcie dla Ukrainy. Niezaprzeczalna jest z kolei rola Polski w tym procesie, która stanowi hub gospodarczy w odbudowie Ukrainy.

W sporze pomiędzy KHNP a Westinghouse firma Bechtel nie uczestniczy

Jakie jest pana zdanie na temat sporu pomiędzy Koreą Południową a firmą Westinghouse w kwestii związanej z eksportem technologii atomowej przez koreańską firmę KHNP bez autoryzacji?

- To jest spór, w którym Bechtel nie uczestniczy. Od państwowej firmy koreańskiej KHNP odróżnia nas przede wszystkim to, że my nie sprowadzamy masowo pracowników ze Stanów Zjednoczonych. W naszym modelu działania inwestujemy lokalnie w celu przekazania naszych umiejętności na grunt lokalny, oni (KHNP – przyp. red.) działają inaczej.

Amerykańskie firmy energetyczne - Bechtel, Westinghouse - działają już od siedemdziesięciu lat. Wtedy powstawały pierwsze projekty atomowe w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, później przyszedł czas na Indie, Tajwan i Koreę. Wszędzie tam korzystaliśmy z lokalnych pracowników, tworząc know-how, także rozwijając konkurencję na tym rynku. To nas rozróżnia w szczególności od chińskich firm, które eksportują pracowników.

