Amerykanie stworzyli ekologiczne pręty zbrojeniowe z konopii

Są całkowicie odporne na korozję, niezwykle trwałe, a do tego znacznie bardziej przyjazne dla środowiska ze względu na niski ślad węglowy. Wytworzone przez naukowców z Rensselaer Polytechnic Institute pręty zbrojeniowe z konopii mogą doprowadzić do rewolucji w budownictwie.

Wykonane na bazie konopii zbrojenia mogą wzmacniać betonowe konstrukcje tak samo skutecznie jak stalowe, ale ich większa trwałość i wykorzystane surowce sprawiają, że ich niekorzystny wpływ na środowisko jest znacznie mniejszy.

"Obecnie to właśnie stalowe zbrojenia odpowiadają za przedwczesne starzenie się konstrukcji takich jak mosty, drogi, falochrony czy budynki. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa określa żywotność konstrukcji betonowej na 40 do 50 lat właśnie z powodu korozji prętów. Gdyby one nie korodowały, byłaby trzy razy większa" - powiedzieli szefowie projektu Daniel Walczyk i Alexandros Tsamis w rozmowie z serwisem Desognboom.

Do konstrukcji silnie narażonych na korozję wykorzystuje się obecnie zbrojenia wzmocnione włóknem szklanym (GFRP). Są one jednak drogie, a ich produkcja ma duży negatywny wpływ na środowisko. Badacze zapewniają, że wstępne wyniki badań konopnego prętu zbrojeniowego wskazują na trwałość porównywalną z GFRP, przy znacznie bardziej przyjaznej środowisku technologii produkcji.

Konopny pręt zbrojeniowy jest wytwarzany w procesie pultruzji - włókna konopii i tworzywa termoplastycznego są wciągane do ogrzewanej matrycy i stapiane w celu utworzenia jednorodnej "liny". Receptura tworzywa jest wciąż udoskonalana. Zwój takiej liny jest już na placu budowy gięty i przycinany według projektu. Naukowcy z Rensselaer Polytechnic Institute stworzyli w tym celu specjalne urządzenie, maszynę CNC, o rozmiarach małego samochodu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby skrócić czas budowy przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów.

Daniel Walczyk i Alexandros Tsamis podkreślają, że zależy im, aby nowe rozwiązanie było konkurencyjne cenowo lub nawet tańsze niż standardowe stalowe pręty zbrojeniowe, nie mówiąc już o dostępnych obecnie odpornych na korozję prętach wzmocnionych włóknem szklanym.

