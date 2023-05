Amerykański koncern otworzył w Polsce zakład za miliard złotych

Z udziałem premiera Morawieckiego uroczyście otwarto nowy zakład PepsiCo w Świętem k. Środy Śląskiej. Wartość inwestycji to ponad 1 miliard złotych. Budowa trwała niecałe 20 miesięcy, generalnym wykonawcą był Budimex.

W pierwszej fazie produkcji zakład ma dysponować trzema liniami produkcyjnymi.

W obiekcie znajdzie zatrudnienie docelowo 450 osób. Produkcja ma trafiać na 20 rynków europejskich.

To największy, najbardziej zrównoważony środowiskowo, zaawansowany technologicznie i innowacyjny zakład PepsiCo w Unii Europejskiej.

- Ta inwestycja jest znakomitym dowodem na to, że w Polsce można realizować supernowoczesne projekty greenfieldowe - mówi premier Mateusz Morawiecki. - Strategia przyciągania inwestorów zagranicznych sprawdza się. Mamy remowonaego zagranicnego inwestora, który po raz kolejny zaufał Polsce - dodaje.

W jego ocenie to bardzo dobra inwestycja, która przysłuży się rozwojowi lokalnemu, Polsce oraz zagranicznym partnerom.

Najbardziej zrównoważony środowiskowo w Unii Europejskiej

PepsiCo chwali się, że to najbardziej zrównoważony środowiskowo, zaawansowany technologicznie i innowacyjny obiekt koncernu w Unii Europejskiej. W zakładzie zastosowano rozwiązania środowiskowe o wartości 30,3 mln zł. Do 2035 roku obiekt ma osiągnąć zerową emisję netto.

− Polska to strategiczny rynek o dużym potencjale rozwoju, na którym inwestujemy od ponad 30 lat. Otwarcie tego nowego, zrównoważonego środowiskowo zakładu przekąskowego to kamień milowy dla PepsiCo w Europie. Chciałbym podziękować naszym interesariuszom i pracownikom za pomoc w realizacji założeń dotyczących produkcji żywności zgodnie z naszą wizją PEP+. Jestem dumny, że w tak krótkim czasie doszło do otwarcia tego obiektu – mówi Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę. - To najlepszy zakład PepsiCo - dodaje.

W pierwszej fazie produkcji zakład ma dysponować trzema liniami produkcyjnymi. Dwie z nich będą produkować chipsy ziemniaczane Lay’s, trzecia - po raz pierwszy w Polsce nachosy Doritos. W ciągu godziny dwie linie wyprodukują 12,5 tys. paczek chipsów, jedna wyprodukuje 30 000 paczek Doritos. Ich wyróżnikami są użycie zielonej energii oraz wysoki stopień robotyzacji procesu.

Zakład współpracuje z blisko 70 lokalnymi rolnikami.

Procesy technologiczne zasilane są tylko z zielonych źródeł energii

Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowany w Świętem system odzysku ciepła z procesu smażenia ziemniaków. Wygenerowana moc to 3 MW, czyli około 60 proc. ciepła niezbędnego do ogrzania całego budynku. Procesy technologiczne zasilane są tylko z zielonych źródeł energii. Zakład korzysta z elektrycznego kotła parowego o mocy 3,2 MW, co istotnie zmniejsza jego ślad węglowy.

Produkowany biogaz pozyskiwany jest również w procesie oczyszczania ścieków. 100 proc. tego biogazu używane jest w zakładzie do ogrzania budynku oczyszczalni. Skrobia z procesu obróbki ziemniaka jest odzyskiwana w wirówce i sprzedawana jako surowiec służący np. do przerobienia na paszę dla zwierząt.

Zakład wyróżnia się także dbałością o zasoby wody. Ciepła woda do mycia pozyskiwana jest z procesu chłodzenia oleju spożywczego. Odzysk wody prowadzony jest też z procesu krojenia ziemniaków.

Obiekt wyposażono w podczyszczalnię ścieków. Na potrzeby fabryki prowadzony będzie proces zbierania i odzysku wody deszczowej.

W okresie letnim zakład będzie korzystał z urządzeń absorpcyjnych tzw. chillerów, które pochłaniając ciepło ze środowiska będą je przekształcać w chłód do wentylowania przestrzeni produkcyjnej.

Na rynku polskim PepsiCo obecne jest od ponad 30 lat. Od wielu lat funkcjonują w Polsce cztery zakłady, produkujące przekąski w Grodzisku Mazowieckim oraz Tomaszowie Mazowieckim i rozlewające napoje w Michrowie oraz Żninie.

