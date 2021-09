Amerykański miliarder buduje od zera miasto przyszłości za 400 mld dolarów

Amerykański miliarder chce zbudować od podstaw pięciomilionowe, zrównoważone miasto Telosa, którego mieszkańcy mają być przy okazji jego współwłaścicielami. Szacuje, że trzeba mu na to 40 lat i 400 mld dolarów.

Bajkowa wizualizacja

Czytaj także: Start-upy mają pomóc obniżyć emisję CO2 o ponad bilion ton Nie wiadomo też, gdzie miasto miałoby powstać. Według informacji firmy Telosa wciąż trwają poszukiwania ostatecznej lokalizacji. W grę wchodzą tereny w amerykańskich stanach Nevada, Utah, Idaho, Arizona i Teksas lub w rejonie Apallachów.Bajkowe wrażenie wzmacnia także wizualizacja miasta. Ma je zbudować duński architekt Bjarne Ingels, znany z bardzo odważnych pomysłów. Mieszkańcy mają się cieszyć życiem w niezbyt wysokich, ekologicznych domach, ale przewidziano także centrum z drapaczami chmur. Głównym elementem ma być Equitism Tower, najwyższy budynek mieszczący m.in. magazyny wody, farmy aeroponiczne (hodowla roślin bez wykorzystania ziemi – w powietrzu lub mgle) i panele fotowoltaiczne.Marc Lore to amerykański przedsiębiorca i innowator, który stworzył i sprzedał 4 przedsiębiorstwa internetowe, m.in. domenę jet.com, którą kupił Walmart za 3,3 mld dolarów. Do stycznia tego roku Lore był dyrektorem zarządzającym Walmart US eCommerce. Telosa ma być jego największym przedsięwzięciem.