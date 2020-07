Andrzej Adamczyk chce nowego wiaduktu w ciągu LHS

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk liczy, że w ciągu najbliższych kilku lat powstanie bezkolizyjny przejazd na Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS) w miejscowości Uniejów-Rędziny w województwie małopolskim. Zadeklarował możliwość wsparcia zadania z funduszy rządowych.

Wiadukt ten miał zostać zbudowany przed 40 laty, wraz z powstaniem Linii Hutniczej Szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm, która przebiega przez terytorium Polski od granicy wschodniej do terminalu przeładunkowego w Sławkowie w woj. śląskim. W miejscowości Uniejów-Rędziny tory przecięły drogę wojewódzką, na której zgodnie z założeniami miał powstać wiadukt. Do jego budowy nigdy nie doszło, zamiast tego kilkaset metrów dalej zbudowano tymczasową drogę wewnętrzną i prowizoryczny przejazd, który jest wykorzystywany do dziś.

Jak przypomniał Adamczyk w sobotę w Uniejowie-Rędzinach, w ramach inwestycji LHS przed laty planowano zrealizować wiele przedsięwzięć, które miały zabezpieczać bezpieczeństwo mieszkańców i płynność ruchu, ale ich zaniechano, zastępując prowizorycznymi rozwiązaniami.

"Minęło 40 lat i w dalszym ciągu prowizoryczny objazd funkcjonuje, utrudnia życie mieszkańcom, ale przede wszystkim stwarza olbrzymie niebezpieczeństwo" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu - dodał minister - to inicjatywa powiatu miechowskiego, gminy Charsznica i spółki zarządzającej linią LHS. "Mam nadzieję, że włączymy w to także środki finansowe ministerstwa infrastruktury z subwencji rezerwy ogólnej i będziemy mogli mówić o tym, że marzenia już drugiego pokolenia mieszkańców wreszcie zostaną spełnione" - zapowiedział.

Według niego inwestycja może zostać zrealizowana w ciągu około 5 lat, z czego około 1,5 roku zajmie sama budową. Wcześniej należy przygotować dokumentację, pozyskać niezbędne zgody i pozwolenia oraz rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę zadania.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. W kończącym ją Euroterminalu Sławków towary ze Wschodu mogą być przeładowywane na pociągi i samochody, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.