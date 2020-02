Andrzej Adamczyk: mam nadzieję że będziemy realizować ambitny program kolejowy i drogowy

Mam nadzieję, że negocjacje w sprawie budżetu UE zakończą się pozytywnie dla naszego kraju i Polska będzie mogła dalej realizować ambitny program kolejowy i drogowy - powiedział we wtorek dziennikarzom w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister przyjechał do Brukseli rozmawiać z unijnymi komisarzami m.in. o unijnym pakiecie mobilności.

Pytany o negocjacje na temat przyszłego budżetu UE na lata 2021-2027, Adamczyk wyraził nadzieję, że znajdą się w nim środki, które pozwolą m.in. odnowić tabor kolejowy w Polsce i stworzyć system transportowy przyjazny środowisku. "To jest to, na co liczymy" - podsumował.

W czwartek na specjalnym szczycie w Brukseli unijni przywódcy spróbują znaleźć kompromis w sprawie kolejnego budżetu UE. Rozmowy będą trudne, bo bogatsze kraje chcą płacić mniej do unijnej kasy, a biedniejsze nie chcą cięć w finansowaniu polityki spójności.

Przygotowana przez szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela propozycja zakłada cięcia w porównaniu do projektu Komisji Europejskiej, który Polska i inne państwa odrzucały jako niewystarczający. Michel chce jednak przesunięcia kilku miliardów euro do biedniejszych krajów.

Minister ds. europejskich Konrad Szymański poinformował w poniedziałek PAP, że Polska poprawiła swoją pozycję w polityce spójności, licząc razem z naszym udziałem w instrumencie wspierania reform, o ponad 3 mld euro.

"Otrzymamy na pewno więcej, niż chciała Komisja Europejska. Polska od początku tych negocjacji poprawia swoją pozycję budżetową na tle wstępnych niezrównoważonych propozycji KE. Na dziś poprawiliśmy naszą pozycję w polityce spójności - licząc razem z naszym udziałem w instrumencie wspierania reform - o ponad 3 mld euro" - podkreślił Szymański.