Andrzej Adamczyk: zrównoważony transport kluczowy dla Polski i regionu

Odnosząc się do krajowych inwestycji drogowych Andrzej Adamczyk podkreślił, że ich realizacja pozwoliła na zwiększenie przepustowości szlaków wiodących do polskich portów, co przełożyło się na wzrost przeładunków.- Mamy badania, że każdy odcinek drogi S3, oddawany do użytku w minionych latach, sprawiał, że wolumen towarów w zespole portów Szczecin-Świnoujście się zwiększał - podał jako przykład minister.Dodał, że możliwości logistyczne Polski „w sposób dzisiaj niespotykany” pozwoli zwiększyć przygotowywana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.Zwrócił też uwagę, że celem jego resortu jest rozwój transportu intermodalnego.- Zwiększamy ilość towarów, które przewozimy w transporcie intermodalnym. To jest nasz cel, aby przenieść dużą część ładunków z transportu drogowego na kolejowy, aby zmniejszyć również zanieczyszczenie środowiska. To wpisuję się w politykę Zielonego Ładu, której chcemy i którą realizujemy - powiedział Adamczyk.Jak zaznaczył, zrównoważony transport ma olbrzymi wpływ na pobudzenie polskiej gospodarki.- Celem naszego rządu jest silna polska gospodarka, bo jeśli nie będzie silnej gospodarki, to przecież nie będzie Polski i z tym chyba nikt nie będzie polemizował - podsumował minister.