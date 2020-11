Antea Polska - silny gracz i firma pierwszego wyboru dla inwestorów

Są obecni na wielu kluczowych dla Polski inwestycjach i budowach. Dzięki nim do portu w Szczecinie będą mogły wpływać większe statki, zwiększy się też poziom bezpieczeństwa gazowego kraju. O wyzwaniach, jakie stoją przed polskim oddziałem Antea Group, jak na firmę wpływa koronawirus i czy transformacja energetyczna to szansa dla firmy na zyski, mówi portalowi WNP.PL Jarosław Krzyżanowski, prezes polskiego oddziału Grupy Antea.

Taka perspektywa pozwala nam patrzeć szerzej i widzieć więcej niż rozwiązania krajowe - i to zarówno w kontekście techniki, jak i organizacji projektów inwestycyjnych. To jeden z naszych niepodważalnych atutów.- Możemy się pochwalić wieloma sukcesami. Wspomnę tylko o największych. Są to budowa korytarza gazowego Północ-Południe, gdzie realizujemy szereg zadań projektowych dotyczących gazociągów największych średnic z wieloma trudnymi elementami, jak np. przekroczenia Wisły.Prestiżowe jest uczestnictwo w rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu czy modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Bardzo ważnym w skali całego kraju projektem jest ten związany z planem przeciwdziałania skutkom suszy na terenie naszego kraju.W końcu to także modernizacje portów morskich w Gdańsku i Szczecinie oraz wiele projektów związanych z przesyłem mediów przemysłowych i podziemnymi magazynami surowców energetycznych.Oczywiście uczestniczymy także w realizacji szeroko rozumianych projektów związanych z energetyką, w tym z dostosowaniem instalacji do wymagań ochrony środowiska, modernizacją jednostek wytwórczych oraz rozwojem instalacji OZE - zarówno elektrowni wiatrowych, jak i słonecznych.- Oczywiście! Swoje szanse upatrujemy w inwestycjach, które będą realizowane w ramach zielonej transformacji, na rzecz poprawy klimatu. Optymalizacja i doradzanie klientom w różnych fazach rozwoju projektów, w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr na lądzie i na morzu, źródła fotowoltaiczne czy hydroenergetyka, to jest to, co robimy już od pewnego czasu i gdzie mamy duże doświadczenie.W najbliższej perspektywie unijnej 20-30 proc. wszystkich przyznanych Polsce pieniędzy to będą środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych. Z uwagą przyglądamy się także projektom wodorowym. Do 2050 roku na rozwój technologii zielonego wodoru Unia ma przeznaczyć 450 mld euro.Przed nami zatem fala inwestycji, na które jesteśmy przygotowani od strony merytorycznej i jako biuro inżynieryjno-konsultingowe zamierzamy w nich uczestniczyć.- Nasza oferta jest kompleksowa. Obejmuje obsługę całego łańcucha inwestycyjnego: począwszy od studiów wykonalności, koncepcji, analiz i due diligence, poprzez projektowanie i doradztwo techniczne, wsparcie i doradztwo w wyborze firm wykonawczych, kończąc na nadzorach autorskich i pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu czy inwestora zastępczego.- Faktycznie realizujemy wiele inwestycji dla spółek państwowych, ale nasi klienci to także firmy prywatne.W sektorze prywatnym interesują nas przedsiębiorstwa, które zużywają duże ilości energii w procesie produkcyjnym. Podmiotom produkującym energię we własnym zakresie oferujemy modernizację czy optymalizację urządzeń wytwórczych. Jesteśmy także partnerem dla tych, którzy inwestują w nowe technologie energetyczne.- Podkreślę, że zdrowie naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego od początku pandemii wprowadziliśmy niezbędne procedury bezpieczeństwa i pracę zdalną dla większości personelu.Charakter prowadzonych przez nas prac wymaga czasami fizycznej obecności załogi na miejscu inwestycji czy też w biurze, ale ograniczamy takie sytuacje do niezbędnego minimum.Jeśli chodzi natomiast o wpływ pandemii na realizowane przez nas kontrakty, to zauważyliśmy pewne utrudnienia - w postaci wydłużenia procedowania administracyjnego czy też ograniczonego dostępu do obiektów, gdzie realizujemy nasze zadania. Nie wpłynęły one jednak znacząco na postęp prac w projektach. Branże, w których działamy, dość dobrze odnalazły się w nowej rzeczywistości.Paradoksalnie pojawiły się też plusy, takie jak np. możliwość załatwienia wielu spraw administracyjnych zdalnie. Na znaczeniu zyskał podpis elektroniczny, co niejednokrotnie przyspiesza różne procedury.W rok 2020 weszliśmy z bardzo dużym portfelem zamówień, więc ten rok - pomimo pandemii - zapowiada się dla nas bardzo dobrze.*Antea Polska zatrudnia obecnie około stu osób na umowach o pracę. To głównie wysokiej klasy eksperci, projektanci i konsultanci. Dodatkowo z firmą współpracuje kilkadziesiąt osób na zasadzie B2B. Spółka zorganizowana jest w czterech działach, które odzwierciedlają obsługiwane przez nią sektory rynku: Dział Projektów Gazowych, Dział Energetyki, Dział Hydrotechniki i Gospodarki Wodnej, Dział Wody i Przemysłu. Siedziba firmy mieści się w Katowicach, ma też ona biuro w Gdańsku, które realizuje projekty związane z hydrotechniką i gospodarką wodną oraz adaptacją do zmian klimatu; dodatkowo znajduje się tam także oddział biura związanego z projektami gazowymi.