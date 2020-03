Anwil szuka wykonawcy koncepcji terminalu morskiego w Gdańsku

Anwil z Grupy Orlen szuka wykonawcy, który opracuje koncepcję terminalu morskiego w Porcie Gdańskim. Obiekt ma być przystosowany do przeładunku nawozów. Oferty w postępowaniu można składać do 20 marca – poinformowała spółka w ogłoszeniu.

W opublikowanej dokumentacji postępowania Anwil podał, że terminal ma być zlokalizowany na Nabrzeżu Bytomskim gdańskiego portu, a termin opracowania koncepcji tego obiektu to lipiec 2020 r.

Według Anwilu, terminal morski ma być przystosowany m.in. do rozładunku nawozów luzem oraz w big bagach z transportu kolejowego i samochodowego do magazynów, a z magazynu - na statki. Spółka uściśliła, że wydajność rozładunku nawozów luzem z transportu kolejowego na magazyn powinna wynosić minimum 2 tys. ton na 8 godzin.

Koncepcja terminalu morskiego powinna uwzględniać m.in. plac manewrowy dla ciągników siodłowych z naczepą, plac składowy dla potrzeb komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, a także tor odstawczy i tor rozładunkowy z rozładownią kolejową dwustanowiskową, zadaszoną dla rozładunku nawozów luzem oraz dwa namioty magazynowe. Projekt musi zawierać również koncepcję urządzeń, służących do załadunku i rozładunku na/ze statków.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne.

W 2022 r. Anwil planuje uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej, które zwiększą zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu, jak podawał wcześniej PKN Orlen, szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.