Arabia Saudyjska planuje inwestycję wszechczasów

Kiedy saudyjski następca tronu książę Mohammed bin Salman polecił władzom zagospodarowanie terenów na suchym północnym zachodzie królestwa, zażądał czegoś tak ambitnego jak egipskie piramidy. W ten sposób zrodził się projekt budowy Linii Lustrzanej, który, jeżeli zostanie zrealizowany, zapisze się w annałach super inwestycji.

To co urbaniści wymyślili w odpowiedzi na życzenie księcia, to plany największej na świecie budowli pod względem kubaturowym. Mają powstać dwa budynki o wysokości do 1600 stóp (ok. 488 m), biegnące równolegle przez 75 mil przez teren przybrzeżny, górski i pustynny. Zostaną one połączone chodnikami i koleją dużych prędkości, wynika z setek stron poufnych dokumentów planistycznych. Zostały one właśnie po raz pierwszy szczegółowo udostępnione, o czym informuje "The Wall Street Journal".

Projekt Lustrzanej Linii jest zarazem odpowiedzią na inne życzenie księcia Mohammeda, tj. stworzenia linearnej społeczności. Zamieszka w nich ok. 5 milionów osób. Aby ich wyżywić, planuje się infrastrukturę dla wertykalnego rolnictwa. Z kolei rozrywce ma służyć m.in. stadion sportowy, umiejscowiony 300 m nad ziemią, będzie też co najmniej jedna przystań dla jachtów, pod łukiem budynku.

Jak oszacował wstępnie w 2021 r. saudyjski fundusz majątkowy Neom, realizacja projektu będzie kosztowała do biliona dolarów. Lustrzana Lina ma być budowana etapami, co może potrwać 50 lat.

Arabia Saudyjska wychodzi z izolacji

The Mirror Line jest jednym z serii głośnych projektów Neomu, wymyślanych przez księcia Mohammeda w celu dywersyfikacji gospodarki królestwa, zależnej obecnie przede wszystkim od ropy naftowej, stwierdza WSJ. Dzięki nim Neom chce przyciągnąć inwestycje zagraniczne i stworzyć tysiące nowych miejsc pracy. Ale przyciągnięcie zainteresowania zagranicznego i gotówki było jak dotąd trudne, a wiele zachodnich krajów i firm bojkotowało królestwo i księcia Mohammeda, po zabiciu dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego przez saudyjskich agentów w 2018 r.

Ta izolacja ze strony Zachodu zakończyła się po zeszłotygodniowym spotkaniu księcia Mohammeda z prezydentem USA Joe Bidenem, potencjalnie torując drogę do większej liczby inwestycji zagranicznych w Neomie, stwierdza WST.

Co ważne, królestwo cieszy się również nieoczekiwanymi dochodami z wysokich cen ropy, co pozwoliło księciu kontynuować ambitne projekty, takie jak Mirror Line, mające na celu przekształcenie jego kraju w jedno z najlepszych miejsc na świecie.

