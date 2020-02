Architekci opowiedzą o nowych inwestycjach na 4 Design Days

Hotel Puro, osiedle Pierwsza Dzielnica czy Global Office Park w Katowicach - architekci zaprezentują projekty nowych inwestycji podczas 4 Design Days 2020, największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa.

Program 4 Design Days obejmuje także HouseMarket Forum 2020 - konferencję o rynku mieszkaniowym na Śląsku oraz Property Forum Katowice - regionalne spotkanie deweloperów, właścicieli i najemców powierzchni komercyjnej, które rozpocznie debata „#10years challenge na rynku nieruchomości. Jak inwestycje komercyjne zmieniły oblicze Katowic”.4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach to największe w tej części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Pierwsze dwa dni (6-7 lutego 2020 r.) adresowane są do profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami, architekturą oraz wzornictwem.Wypełni je kilkadziesiąt sesji dyskusyjnych i prezentacji, które koncentrować się będą wokół zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze, odpowiedzialnego projektowania, które uwzględnia długie życie budynków, budowania z myślą o ograniczeniu ingerencji w środowisko naturalne. Sobota i niedziela (8-9 lutego 2020 r.) to dni otwarte 4 Design Days dla mieszkańców regionu, gości z kraju i z zagranicy.