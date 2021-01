Architektura prędzej ulegnie pandemii niż zmianom klimatycznym

Architektura szybciej się zmienia pod wpływem pandemii niż zmian klimatycznych, bo - trochę inaczej niż globalne ocieplenie - dotyka nas osobiście. Dziś stadion czy kościół stają się szpitalem, więc wiemy, że budynki muszą być elastyczne. Wszyscy szukamy spokoju i izolacji, ale musimy też kontaktować się ze współpracownikami. Dlatego architekci powinni zdefiniować na nowo funkcjonalność budynków. Do takich m.in. wniosków doszli prelegenci sesji inauguracyjnej 4DD (www.4dd.pl).

- Powinniśmy potraktować ten pandemiczny kryzys jak próbę generalną przed kolejnymi, bo niewątpliwie do nas przyjdą. Dzisiaj jesteśmy w okresie przejściowym. Z jednego ekstremum wpadliśmy w drugie: od zabiegania do zatrzymania. Teraz jest czas na przewartościowanie i refleksję - uważa Gosia Rygalik, projektantka Studio Rygalik.Zatem kierunkiem zmian w architekturze może być wyhamowanie dotychczasowych pomysłów architektonicznych na organizację życia. Jaka przyszłość w tym kontekście czeka popularne przed pandemią koncepcje coworkingu i colivingu?- Zmienią się zapewne modele życia i pracy. Niestety niebezpieczne w pandemii jest to, że zaczynamy patrzeć na drugiego człowieka jak na zagrożenie. Misją projektantów i architektów jest to, by odwracać ten trend. Musimy myśleć o współpracy i współtworzeniu. Dzisiaj być może coworking i coliving wydają się szalenie niebezpiecznymi koncepcjami ze względu na bliskość ludzi w jednej przestrzeni. Mam jednak nadzieję, że uda nam się znaleźć sposób na podkreślenie wartości, jaką jest współpraca z drugim człowiekiem - tłumaczy Gosia Rygalik.Projektantka dodaje, że architektura i produkt absolutnie nie mogą wspierać separacji jednostek, bo wtedy ludzkość będzie na przegranej pozycji.Dlatego, zdaniem Jürgena Mayera, potrzebny się kompromis. - Pandemia wywołała powszechne zamieszanie. Miasta mają problem z mobilnością. Inaczej wykorzystujemy przestrzeń publiczną i dystansujemy się w dużej mierze. Środowisko biurowe przeniosło się do domów na przedmieściach. Coraz mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej. Jednocześnie organizujemy się w małych społecznościach. Potrzebujemy zatem czegoś, co będzie łączyło wszystkie trendy - zauważa Jürgen Mayer, architekt, założyciel J. Mayer H. und Partner, Architekten mbB.Czy narracja oczekiwań na fundamentalną zmianę, nie przyćmiła problemów klimatycznych? - Na zmianę temperatury na ziemi nie znajdzie się szczepionki w parę miesięcy. Tymczasem przez pandemię teraz jesteśmy gotowi na dosyć radykalne zmiany w swoim życiu - podejrzewa Robert Majkut. Czym to się może skończyć?