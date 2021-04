Artur Popko zostanie nowym prezesem Budimeksu

Artur Popko, obecny wiceprezes i dyrektor operacyjny Budimeksu, zastąpi Dariusza Blochera w fotelu prezesa największej polskiej grupy budowlanej.

Od połowy 2004 jest związany z Grupą Budimex. Początkowo pełnił funkcję Kierownika Budowy, a następnie dyrektora kontraktu. W 2009 r. awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu a następnie dyrektora oddziału.Od roku 2011 zarządzał obszarem budownictwa infrastrukturalnego Budimeksu SA. Od marca 2016 r. członek zarządu Budimeksu, a od 2019 r. wiceprezes zarządu odpowiedzialny za cały obszar operacyjny Budimeksu.Przypomnijmy, że na początku kwietnia- dość nieoczekiwanie dla rynku - poinformował o zamiarze rezygnacji ze stanowiska prezesa. Ma ona nastąpić z dniem poprzedzającym odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za 2020 r., czyli 19 maja.- Myślę, że czas najwyższy oddać stery komuś innemu, kto nada nową dynamikę, nowe tempo Budimeksowi - podkreślił Blocher w ubiegłym tygodniu w rozmowie z WNP.PL, w której odniósł się do powodów swojej rezygnacji, dalszych planów zawodowych oraz historii i perspektyw Budimeksu.Zobacz więcej: Budimex przed zmianą warty. Dariusz Blocher szczerze o minionych 20 latach Blocher jest związany z grupą od niemal 20 lat, a od 12 jest jej prezesem. Po odejściu z zarządu ma nadal pełnić nieoperacyjne zadania nadzorcze w ramach hiszpańskiego koncernu Ferrovial, który jest strategicznym inwestorem Budimeksu.Naturalnym, wewnętrznym kandydatem od początku wydawał się być Artur Popko, obecny wiceprezes i dyrektor operacyjny Budimeksu. W ostatnich latach przejął on Blochera dużą część obowiązków, gdy ten w połowie 2019 r. zaczął zarządzać rynkiem europejskim w ramach koncernu Ferrovial.Sam Blocher również delikatnie sygnalizował, że wskazał wewnętrznego kandydata. W niedawnej rozmowie z WNP.PL podkreślał, że bardzo zależało mu na sukcesji i „wszystko na to wskazuje na to, że ta sukcesja się zdarzy”.- Uważam, że jest wewnętrzny kandydat. Nie chcę formalnie stawiać „kropki nad i”, kto nim jest, choć pewnie wszyscy się domyślają. Myślę, że w ciągu 2-4 tygodni powinna być dyskusja w ramach rady nadzorczej i być może taka decyzja wyprzedzająca zapadnie. Nie mamy jeszcze ustalonego dokładnego terminu walnego zgromadzenia za 2020 r., więc trzeba jeszcze odrobiny cierpliwości - powiedział Blocher.Nawiązując do kwestii sukcesji Blocher zaznaczył, że takie plany w Budimeksie dotyczą nie tylko stanowiska prezesa i członków zarządu.- Uważamy, że jest to jedno z ważniejszych narzędzi. Dosyć intensywnie pracowaliśmy nad sukcesją na moim stanowisku od trzech lat. Pewnie gdyby nie moja decyzja, to taki scenariusz by się wydarzył, ale w nieco innej konstelacji, bo opuściłbym stanowisko prezesa, ale dalej zarządzał operacyjnie częścią europejską Ferrovialu lub większym kawałkiem grupy - stwierdził prezes.Grupa miała w minionym roku 8,38 mld zł przychów (+10,7 proc. rok do roku), 638 mln zł zysku operacyjnego (+100,5 proc.) oraz 459 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (+103,3 proc.).Portfel zamówień grupy na koniec 2020 r. wyniósł 12,7 mld zł w porównaniu do 10,8 mld zł rok wcześniej. Wartość kontraktów podpisanych w 2020 r. to 9 mld zł wobec 7,5 mld zł w 2019 r. Na koniec 2020 r. Budimex miał 2,08 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów wobec 1,34 mld zł przed rokiem.Na dywidendę zarząd proponuje przeznaczyć część zysku netto za 2020 r. w kwocie 310,04 mln zł, powiększonego o 116,3 mln zł, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za ubiegły rok w wysokości 0,49 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.- Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności - informował Budimex.Zgodnie z projektem uchwał na walne, dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 1 czerwca 2021 r., a termin jej wypłaty to 18 czerwca.