Atal miał dobre wyniki, ale przyszłość nie jest tak różowa

Deweloper Atal podał wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022. Spółka zanotowała poprawę rezultatów. Jednak kolejne miesiące mogą nie być już tak dobre.

Atal najwięcej zarabiał na działalności budowlanej.

Widoczny jest spadek liczby zakontraktowanych lokali.

Firma w całym 2022 roku chce sprzedać około 2500 lokali.

Podstawowym źródłem przychodów grupy kapitałowej Atal w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. była sprzedaż mieszkań a także sprzedażą biurowca przy Alei Pokoju w Krakowie, które stanowiły 99 proc. wszystkich przychodów. Pozostałe przychody osiągnięto z tytułu wynajmu obiektów komercyjnych we Wrocławiu, Krakowie oraz Cieszynie.

W pierwszej połowie roku spółka Atal zanotowała wzrost przychodów

W pierwszym półroczu 2022 przychody firmy wyniosły nieco ponad 875,88 mln zł. Rok wcześniej było to niespełna 651,63 mln zł.

Zysk netto firmy w omawianym okresie wyniósł ponad 185,25 mln zł. Rok wcześniej było to nieco ponad 116,24 mln zł. Czy więc firma ma powody do zadowolenia? Tak. Jednak kolejne miesiące mogą być dużo trudniejsze.

Kluczową bowiem informacja jest ta, że w pierwszym półroczu obecnego roku Atal zakontraktował o 35 proc. mniej umów deweloperskich i przedwstępnych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest związane ze spadkiem popytu ze strony potencjalnych nabywców kredytowych, którzy rezygnują z zaciągnięcia kredytu na skutek wzrostu stóp procentowych i zaostrzeniu polityki kredytowej przez banki.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 roku Grupa Atal zawarła umowy deweloperskie i przedwstępne, w których zobowiązała się do wybudowania i sprzedania 1340 lokali, czyli o 730 lokali mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (2 070 zawartych umów).

W kolejnych miesiącach Atal będzie pod presją otoczenia makroekonomicznego

- Znajdujemy się w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym spowodowanym wojną na wschód od Polski, wysoką inflacją, słabnącą aktywnością polskiej gospodarki. Jednak wypracowane przez nas przewagi konkurencyjne, bardzo dobra sytuacja gotówkowa i brak zadłużenia powodują, że możemy rozwijać się w tym trudnym czasie, myśląc już o okresie, gdy koniunktura będzie bardziej sprzyjająca - mówi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.

- Nie hamujemy inwestycji, prowadzimy ok. 40 projektów deweloperskich w 7 największych aglomeracjach w Polsce i wprowadzamy do oferty kolejne inwestycje zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem. W pierwszej połowie roku zakupiliśmy 9 nowych gruntów za ok. 269 mln zł. Obecna sytuacja sprzyja skupowi atrakcyjnych działek, których ceny wyraźnie się urealniły - dodaje Juroszek.

- Tegoroczna sprzedaż powinna oscylować ok. 2,5 tys. mieszkań, co i tak będzie satysfakcjonującym wynikiem. Na to jesteśmy przygotowani. Nie zwalniamy z naszymi inwestycjami, niezależnie od tempa sprzedaży. Jesteśmy też gotowi na to, że może się okazać, iż będziemy mieć na końcu roku jakąś część niesprzedanych lokali. Zapasy mogą nam rosnąć, ale jesteśmy w tak dobrej kondycji, że to nie stanowi dla nas zagrożenia. Liczymy na lepszą sprzedaż za rok i będziemy ją prowadzić częściowo z zapasów, czyli mieszkań z zakończonych projektów - uzupełnia menadżer.

Głównym przedmiotem działalności spółek należących do krupy kapitałowej Atal jest działalność deweloperska w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie Krakowa, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi wraz z Piotrkowem Trybunalskim, Warszawy oraz Poznania i Trójmiasta. Jednocześnie Grupa realizuje także pojedyncze projekty biurowe w wybranych lokalizacjach. Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników.

