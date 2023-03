Atal zamierza oddać do użytku 2756 mieszkań w 2023 roku

Deweloperska grupa kapitałowa Atal w 2023 roku planuje zakończyć i oddać do użytkowania 15 projektów, które łącznie obejmą budowę 2756 mieszkań.

Plany Atala obejmują jeden projekt na 121 mieszkań w Krakowie, dwa projekty na 224 mieszkania w Warszawie, trzy projekty na 510 mieszkań we Wrocławiu, trzy projekty na 629 mieszkań w Trójmieście, dwa projekty na 505 mieszkań w Aglomeracji Śląskiej, dwa projekty na 336 mieszkań w Łodzi, a także dwa projekty na 431 mieszkań w Poznaniu. Atal posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach.

"Wiodącym produktem grupy będą nadal mieszkania w standardzie średnim oraz podwyższonym, które realizowane będą w popularnych lokalizacjach w siedmiu największych miastach w Polsce. Planowane projekty będą finansowane ze środków własnych, kredytów celowych, pożyczek oraz emisji obligacji. Posiadane środki finansowe, odpowiedni zasób gruntów oraz bieżąca i planowana struktura finansowania pozwala na realizację przyjętych założeń inwestycyjnych" - poinformował deweloper.

W 2022 roku grupa Atal odnotowała 1,66 mld zł przychodów, co oznacza spadek rok do roku o 1 proc., 436 mln zł zysku operacyjnego (wzrost rok do roku o 5 proc.) oraz 368,2 mln zł zysku netto (wzrost o 11 proc.).

Głównym profilem działalności Atala jest realizacja projektów mieszkaniowych, od pojedynczych budynków wielorodzinnych w centralnych lokalizacjach po wieloetapowe osiedla, zlokalizowane w obrębie: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta, Łodzi, Gliwic i Katowic.

