Atal zwiększa przychody i liczy na Ukraińców

Firma Atal, ogólnopolski deweloper na rynku nieruchomości, po przekazaniu w pierwszym kwartale 2022 roku 719 lokali mieszkalnych i usługowych, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 406,4 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 41 proc. rok do roku.

Od stycznia do marca 2022 roku grupa Atal wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości niemal 109 mln zł, czyli prawie 125 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 32,7 proc., a marża netto - 26,8 proc.

W okresie czterech miesięcy 2022 roku grupa zawarła łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych. Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) szacuje obecnie na 3-3,5 tys. lokali. Potencjał przekazań natomiast na około 3,5 tys.

Rada nadzorcza spółki zarekomendowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, które zostało zwołane na 14 czerwca 2022 roku, wypłatę dywidendy w wysokości 6 zł na jedną akcję. Daje to łączną kwotę w wysokości ponad 232 mln zł.

Niepewność inwestycyjna

Firma ocenia, że tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów. W obecnej sytuacji szacuje osiągnięcie około 75 proc. tego, na co liczyłaby w normalnych okolicznościach. W tej kalkulacji uwzględnia spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością.

- Wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku Atalu wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców. Mamy tu analogiczną sytuację do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku. Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim - mówi prezes firmy Zbigniew Juroszek.

Jak dodaje, w Polsce nadal brakuje mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu.

- Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości. Jak pokazują badania większość osób osiedliła się w największych ośrodkach miejskich, które stanowią najważniejsze rynki dla deweloperów - ocenia Zbigniew Juroszek.

- Zdecydowana większość klientów Atalu to osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Rosnące stopy procentowe są dla nich wyzwaniem, jednak nie zmieniają definitywnie ich planów życiowych. Udział zakupów inwestycyjnych nigdy nie był za to dominujący w naszym przypadku. Warto jednak wskazać, że funkcjonujemy w otoczeniu makroekonomicznym z dwucyfrową inflacją. A wzrost wartości nieruchomości jest wyższy niż oprocentowanie lokat - zaznacza.

Spółka dywidendowa

Zwraca uwagę, że Atal jest spółką dywidendową. W 2016 roku wypłacił dywidendę w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas około 48 proc. zysku netto jednostki dominującej z 2015 roku. W 2017 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli około 65 mln zł – co stanowiło około 55 proc. zysku netto jednostki dominującej z 2016 roku. W 2018 roku na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli prawie 84 proc. zysku jednostki dominującej z 2017 roku.

W 2019 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości około 182 mln zł (4,70zł na akcję), co stanowiło 100 proc. zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W 2020 roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, zasilając kapitał zakładowy wypracowanym zyskiem. W 2021 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 80 proc. zysku netto jednostki dominującej z 2020 roku. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln zł, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy.

Atal to polski deweloper z 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Spółka realizuje inwestycje w trzech sektorach: mieszkaniowym, komercyjnym oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Założycielem i właścicielem firmy jest Zbigniew Juroszek. W ofercie znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w aglomeracji śląskiej, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu. W 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst, a od 2015 roku jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

