Autostrada A1 zyska dodatkowe pasy ruchu

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycji, zakładającej poszerzenie o dodatkowe pasy ruchu autostrady A1 od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe - podało we wtorek ministerstwo infrastruktury.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie łącznie 34,8 km A1 o trzeci pas ruchu o szerokości 3,75 m na każdej z jezdni autostrady - wyjaśniło ministerstwo w komunikacie.

"Wiele odcinków obecnie istniejącej sieci dróg szybkiego ruchu wyczerpało lub w najbliższym czasie wyczerpie możliwości sprawnego przenoszenia rosnących z roku na rok potoków ruchu. Jest tak także w przypadku autostrady A1. Dlatego reagujemy z wyprzedzeniem i rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z dobudowaniem trzeciego pasa na obu jezdniach A1 pomiędzy Włocławkiem a Toruniem" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie resortu.

Według MI inwestycja zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady oraz umożliwi efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego powstałego na trasach dojazdowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ministerstwo zaznaczyło, że realizacja inwestycji przyczyni się do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, w szczególności spowodowanego przejęciem ruchu z drogi ekspresowej S10 Szczecin - Warszawa, w związku z planowaną budową S10 na odcinku od węzła Włocławek Północ do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50).

W ramach prac przygotowawczych, zaplanowanych na lata 2022-2026, zostanie wykonana pełna analiza i prognoza ruchu oraz analiza przekroju skoordynowana z wynikami prognozy dla budowy S10. Zakres prac przygotowawczych, o wartości ok. 2,4 mln zł, obejmuje ponadto opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz jej uzyskanie. Szacunkowy koszt całej inwestycji to ok. 490 mln zł - podało ministerstwo.

