Autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice w dobie koronawirusa. Te mają być gotowe w 2020 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że - mimo pandemii koronawirusa - podtrzymuje swe plany na 2020 r. Również z branży budowlanej płyną mocne sygnały dotyczące chęci kontynuowania prac. Przypominamy zatem inwestycje, których ukończenie zapowiedziano w tym roku.

Plany na 2020 rok

- To niezwykle ważne dla naszego kraju i gospodarki, aby pracować we wszystkich branżach, które obecnie stwarzają takie możliwości. Sektor budowlany generuje ok. 10 proc. polskiego PKB - wtórował mu Dariusz Grzeszczak , prezes Erbudu.W 2019 r. GDDKiA udostępniła do ruchu 460 km nowych dróg. W ten sposób w minionym roku polska sieć tras szybkiego ruchu sięgnęła 4146 km, z czego autostrady to 1696 km, a drogi ekspresowe - 2450 km.Plany na 2020 r. zakładają co najmniej 117 km nowych tras; opcjonalnie wskazano jeszcze dodatkowe ok. 18 km. Poniżej przypominamy plany, które w ostatnich dniach podtrzymała GDDKiA.Na mapach drogi oznaczone: na czarno/szaro - w użytkowaniu, czerwono - w realizacji, zielono - w przetargu, niebiesko - w planowaniu.Pod koniec czerwca powinna zakończyć się budowa dwóch odcinków autostrady A2: węzeł Lubelska-węzeł Konik (5,6 km) oraz węzeł Konik-obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km).Za ich realizację od lipca 2017 r. odpowiada Polaqua, której kontrakty na te zdania wynoszą kolejno 200,2 mln zł brutto oraz 302,3 mln zł brutto.W najbliższych miesiącach powinna zakończyć się opóźniona budowa dwóch odcinków drogi S5, które miały być gotowe w 2019 r.: Bydgoszcz Opławiec-Bydgoszcz Błonia (13,5 km) oraz Szubin Północ-Żnin Północ (19,3 km).Pierwszą inwestycję - za ok. 369 mln zł brutto - od października 2015 r. realizuje konsorcjum spółek Intercor i Trakcja PRKiI. Ci sami wykonawcy prowadzą też od października 2015 r. prace na drugim odcinku, a wartość kontraktu to ok. 352 mln zł brutto.W tym roku powinna się też zakończyć budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km), która miała być gotowa w połowie 2019 r.Przedsięwzięcie warte 461 mln zł brutto realizował od listopada 2015 r. Energopol-Szczecin, ale został wyrzucony z budowy w październiku minionego roku, gdy nie był już w stanie kontynuować prac - z powodu trudnej sytuacji finansowej. Mocno zaawansowaną inwestycję mają dokończyć wykonawcy wybrani do realizacji mniejszych pakietów robót branżowych.W październiku powinna natomiast skończyć się budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa w ciągu drogi ekspresowej S10 (6,4 km). Od września 2017 r. buduje ją konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Strabag. Umowa opiewa na 57,22 mln zł brutto.Również w październiku mija termin budowy obwodnicy Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km), którą od lutego 2019 r. buduje PRD Nowogard za 13,3 mln zł brutto.Najpewniej jesienią 2020 r. będą gotowe dwa odcinki drogi ekspresowej S17, które pierwotnie planowano ukończyć w połowie minionego roku: węzeł Lubelska-początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km) oraz obwodnica Kołbieli (8,7 km).Za oba odcinki od stycznia 2016 r. odpowiada konsorcjum spółek Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktów wynosi kolejno ok. 370 mln zł brutto oraz ok. 225 mln zł brutto.W kwietniu 2020 r. miała zakończyć się budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km), ale najpewniej nie dojdzie do tego wcześniej niż w wakacje. Wykonawca wskazywał na trudności związane m.in. z podtopieniami i pracami archeologicznymi na placu budowy.Obecnie za prace odpowiada konsorcjum spółek z Polski (Banimex, Azi-Bud) i Węgier (Duna Aszfalt), które wart 102 mln zł brutto kontrakt na dokończenie budowy obwodnicy pozyskało w lipcu 2018 r.Pierwotnym wykonawcą od października 2017 r. było konsorcjum Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych - prace chciało wykonać za niespełna 80 mln zł brutto. Problemy finansowe Vistalu przełożyły się na duże opóźnienie robót i usunięcie z budowy.W maju powinna zakończyć się budowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna (6,6 km) na Podlasiu, w ciągu drogi ekspresowej S61, będącej częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica. Od maja 2017 r. kontrakt za 75,08 mln zł brutto realizuje Polaqua.Tę inwestycję już oddano do użytku. Pierwsi kierowcy 31 stycznia pojechali obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km) - ierwotnie planowano to na połowę 2019 r. Przedsięwzięcie za 140 mln zł brutto realizował od lutego 2016 r. Max Bögl Polska.Według terminów kontraktowych, w drugiej połowie tego roku należało się spodziewać końca prac przy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Łączna długość tej trasy to ponad 18 km.Wydaje się to jednak mało realne, dlatego GDDKiA nie ujęła jej w planie tegorocznych otwarć. Jednocześnie podkreśliła, że realizuje „wszelkie, możliwe działania, które mają pozwolić na udostępnienie jeszcze w 2020 r. wszystkich trzech odcinków trasy S2 w Warszawie”.POW podzielono na części. Pierwsza to odcinek A (4,6 km) od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa z tunelem pod Ursynowem. Drugie zadanie obejmuje odcinek B (6,4 km) od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński z mostem przez Wisłę.Odcinek A buduje włoskie Astaldi, którego kontrakt opiewa na 1,22 mld zł brutto. Odcinek B ma wybudować konsorcjum Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, którego umowa opiewa na 757,64 mln zł brutto.Ostatnie zadanie to odcinek C (7,4 km) - od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska z estakadą nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Buduje go Warbud za 561,66 mln zł brutto.