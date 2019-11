Autostrady, ekspresówki i obwodnice. To udało się zrobić w 2019 roku. Ale to jeszcze nie koniec...

W ostatnich dniach października do użytku oddano drugi etap obwodnicy Inowrocławia, a także drugą nitkę drogi ekspresowej S6 Nowogard - Płoty w woj. zachodniopomorskim. Łącznie w 2019 r. do ruchu oddano już ok. 272 km nowych dróg szybkiego ruchu, a do końca roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada otwarcie kolejnych 176 km.

Łącznie w 2019 r. kierowcom ma zostać udostępnione ok. 450 km nowych dróg - ok. 130 km więcej niż rok wcześniej. Pełna lista tegorocznych zakończonych i planowanych jeszcze do ukończenia inwestycji na końcu artykułu.

Aktualnie Polska dysponuje niemal 4000 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1675 km autostrad.

W 2004 r. kierowcy mieli do dyspozycji zaledwie 725 km dróg szybkiego ruchu, z czego długość autostrad wynosiła 535 km.