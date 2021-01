Autostrady, ekspresówki i obwodnice. W 2021 roku finał budowy dróg za 10 mld zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w 2021 r. odda do ruchu co najmniej 385 km nowych tras. Z naszych wyliczeń wynika, że łączna wartość kontraktowa tych inwestycji to ok. 10,3 mld zł brutto.

Po odcinku na województwo

Zachodnie Pomorze i Kujawsko-Pomorskie

Ekspresowa siódemka

Mazowieckie drogi

Podlaska Via Baltica

Ofensywa na Via Carpatia

Drogi oddane w 2020 roku

DK28 obwodnica Sanoka (6,7 km)

S61 obwodnica Szczuczyna - II jezdnia (6,6 km)

S3/A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica (3,5 km)

DK20 obwodnica Węgorzyna (1 km)

S17 Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)

S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)

S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa - II jezdnia (6,4 km)

A2 Lubelska - Halinów (5,6 km)

A2 Halinów - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)

DK73 obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej (6,9 km)

S5 Szubin Północ - Żnin Północ (19,3 km)

S10 obwodnica Wałcza (17,8 km)

S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie (13,5 km)

S2 POW Warszawa Wilanów - Wał Miedzeszyński (6,4 km)

S2 POW Wał Miedzeszyński - Lubelska (7,4 km)

S17 węzeł Lubelska (3,5 km)

Ich wykonawcami są kolejno: konsorcjum Budimex-Strabag (478,8 mln zł), konsorcjum Strabag-Budimex (573,1 mln zł brutto) oraz Intercor (338,2 mln zł brutto).Ponadto ukończona ma zostać rozbudowa o drugą jezdnię trasy ekspresowej pomiędzy Podwarpiem a portem lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach (9,7 km), którą realizuje konsorcjum firm Rubau Polska i Construcciones Rubau (121,7 mln zł).Po jednej ukończonej inwestycji przypadnie na trzy województwa w południowo-zachodniej Polsce. W woj. dolnośląskim będzie to S3 Kaźmierzów - Lubin Północ (14,4 km), którą za ok. 228 mln zł kończy po włoskim Salini konsorcjum spółek Mota-Engil Central Europe, Masfalt oraz Drogomex.W woj. wielkopolskim będzie to obwodnica Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Jej generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (122,6 mln zł).Natomiast w woj. opolskim ukończona ma zostać obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 (11,5 km). Buduje ją konsorcjum Mota-Engil Central Europe, Himmel i Papesch Opole (264,16 mln zł).W woj. zachodniopomorskim wydłuży się droga ekspresowa S3. Pierwszy odcinek obejmuje trasę Brzozowo - Miękowo (22,1 km), którą realizuje Budimex (360,5 mln zł).Drugi to S3 Miękowo - Rzęśnica (4 km), za którego budowę również odpowiada Budimex (126,2 mln zł).Ponadto w woj. zachodniopomorskim do użytku powinna zostać oddana obwodnica Myśliborza w ciągu DK26 (3,4 km), która wyprowadzi ruch z zabytkowego centrum miasta. Trasę buduje firma Maldrobud (41,3 mln zł).Natomiast woj. kujawsko-pomorskie wzbogaci się o kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 - tym razem Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ (9,7 km), który kończy po włoskiej firmie Impresa Pizzarotti konsorcjum PBDiM Kobylarnia, Mirbud (359,4 mln zł).W woj. mazowieckim o trzy odcinki wydłuży się m.in. droga ekspresowa S7 na północ od Warszawy. Pierwszy to Mława - Strzegowo (21,5 km), realizowany przez konsorcjum spółek Porr i Porr Bau (446,1 mln zł).Drugi odcinek obejmuje trasę Strzegowo - Pieńki (22 km), a buduje go konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura Południe (516,1 mln zł).Trzeci to odcinek S7 Pieńki - Płońsk (13,8 km), gdzie wykonawcą również jest konsorcjum Strabag, Strabag Infrastruktura Południe (311,7 mln zł).W tym roku ma być gotowy ostatni odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli droga S2 Puławska - Warszawa Wilanów (4,6 km) wraz z tunelem pod Ursynowem. Buduje go Astaldi (1,22 mld zł).Na południe od Warszawy powinna zostać w pełni ukończona trasa S7 Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca (7,9 km), budowany przez Mota-Engil Central Europe (203 mln zł).Z kolei na północ od stolicy ma dobiec końca budowa wiaduktu w Legionowie w ciągu DK61 (1,8 km), za którą odpowiada Skanska (45,7 mln zł).W północno-wschodniej Polsce ten rok będzie należał do drogi ekspresowej S61, czyli biegnącego w stronę państw nadbałtyckich szlaku Via Baltica. Pierwszy z odcinków to Śniadowo - Łomża Południe (17 km), który buduje firma Polaqua (380,3 mln zł).Drugi to Łomża Południe - Łomża Zachód (7,2 km), który za 218,1 mln zł realizuje firma Mota Engil Central Europe.Trzeci z odcinków, Kolno - Stawiski (16,4 km), buduje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (288,3 mln zł).Czwarty to Stawiski - początek obwodnicy Szczuczyna (18 km), który realizuje Budimex (342,1 mln zł).Ostatni, piąty odcinek, to Wysokie - Raczki (20,2 km), którego generalnym wykonawcą jest Budimex (484,3 mln zł).Zdecydowanie najwięcej nowych dróg przybędzie w tym roku w południowo-wschodniej Polsce - w województwach podkarpackim i lubelskim, przede wszystkim za sprawą drogi ekspresowej S19, leżącej w ciągu międzynarodowego szlaku Via Carpatia.Pierwszy z zaplanowanych do oddania odcinków S19 jest Lublin - Niedrzwica Duża (11,9 km), który buduje konsorcjum spółek Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (312,2 mln zł).Drugi z odcinków Via Carpatia to obwodnica Kraśnika (9,6 km), który również buduje konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (319,4 mln zł).Trzeci odcinek S19 to Kraśnik - Janów Lubelski (18,1 km), budowany przez konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (390 mln zł).Czwartym jest obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu S19 (6,4 km), generalnym wykonawcą jest Mota-Engil Central Europe (148,5 mln zł).Piąty jest odcinek S19 Janów Lubelski - Lasy Janowskie (8,3 km), którego generalnym wykonawcą jest konsorcjum spółek Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (183,6 mln zł).Szósty to S19 Lasy Janowskie - Zdziary (9,5 km), również realizowany przez konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (236,3 mln zł).Siódmym jest S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6,5 km), za budowę którego również odpowiada konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (196,3 mln zł).Ponadto w południowo-wschodniej Polsce powinny zostać ukończone jeszcze dwie drogi ekspresowe. Pierwsza z nich to obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 (9,6 km), którą realizuje Mota-Engil Central Europe (193,4 mln zł).Z kolei na północ od Krakowa kierowcy powinni pojechać trasą S7 Szczepanowice - Widoma (13,1 km), którą buduje Mota Engil Central Europe (508,1 mln zł).Ponadto gotowe mają być jeszcze dwie obwodnice. Pierwsza z nich - Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (15,2 km) - budowana jest przez konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion (199,1 mln zł).Natomiast druga to obwodnica Łańcuta w ciągu DK94 (5,8 km), którą realizuje Budimex (115,8 mln zł).Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Wśród 138 km dróg oddanych w ubiegłym roku do ruchu znalazły się: