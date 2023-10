B-Act rusza z ofertą publiczną akcji

B-Act SA, spółka inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, 9 października br. rozpocznie zapisy na akcje serii D w ramach oferty publicznej.

Zapisy na akcje B-Act będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych prowadzonej przez Dom Maklerski INC SA.

Emitent planuje pozyskać do 2,4 mln zł i przeznaczyć środki na obsługę bieżącego backlogu oraz poszerzenie go o projekty realizowane do 2027 roku.

Po zakończeniu oferty publicznej i rejestracji podwyższenia w KRS, B-Act S.A. planuje złożyć wniosek do GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii D na rynek NewConnect w 2024 roku.

Firma inżyniersko-konsultingowa B-Act S.A. wspiera branżę budowlaną w zarządzaniu projektami i unikaniu sporów. Pełni funkcję inżyniera kontraktu oraz administratora kontraktu w inwestycjach budowlanych. W 2022 roku spółka wygenerowała prawie 14 mln zł przychodów (wzrost o 54 proc. rok do roku) i 1,1 mln zł zysku netto (wzrost 49 proc. rok do roku). Na dzień 30 czerwca 2023 r. wartość backlogu ze wszystkich rynków wyniosła 67 mln zł.

B-Act prowadzi obecnie 35 projektów, z czego większość na rynku polskim. W 85 proc. są to zamówienia publiczne, co istotnie ogranicza ryzyko kontrahenta. W Polsce spółka uczestniczy m.in. w takich projektach jak warszawska trasa szybkiego tramwaju do Wilanowa, rozbudowa Opery Nowa w Bydgoszczy, czy budowa wielofunkcyjnego wojskowego portu lotniczego w Mirosławcu.

Jednocześnie firma jest aktywna na rynku ukraińskim, gdzie uczestniczy w odbudowie i budowie krytycznej infrastruktury. Spółka jest zaangażowana m.in. w budowę transgranicznego mostu na Dniestrze, łączącego Ukrainę z Mołdawią. Inżynierowie z B-Act zostali również zaproszeni do współpracy z japońskimi firmami w ramach realizacji projektu „The Project for Improvement of Equipment for Infrastructure Reconstruction and Recovery for Ukraine”. Na Ukrainie B-Act ma przedstawicielstwo w Kijowie, które prowadzi działania przez biura terenowe m.in. w Charkowie i Winnicy.

- Od ponad ćwierć wieku zarządzamy, doradzamy i nadzorujemy realizację różnorodnych inwestycji budowlanych. Polska pozostaje dla nas kluczowym rynkiem - mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act SA. - W najbliższych latach chcemy wykorzystać potencjał naszego zespołu przy realizacji projektów kolejowych, hydrotechnicznych oraz energetycznych. Równocześnie rozwijamy naszą obecność na Bliskim Wschodzie i w Brazylii. Dzięki wypracowanemu doświadczeniu i renomie jesteśmy zapraszani do różnych międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Aby móc dalej prężnie się rozwijać postanowiliśmy pozyskać kapitał od inwestorów, który chcemy przeznaczyć na obsługę obecnego backlogu oraz na realizację nowych projektów - dodaje Adam Białachowski.

Równocześnie B-Act S.A. przygotowuje się do aktywnego współdziałania w ramach transformacji energetycznej Polski. Kluczem do rozwoju kompetencji i pozyskaniu atrakcyjnych kontraktów w tym obszarze jest współpraca z amerykańskim przedsiębiorstwem Power Engineers.

B-Act S.A. to bydgoska firma inżyniersko-konsultingowa, której działalność skupia się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie, w krajach bałtyckich, Brazylii i Katarze.