Bank Pocztowy: Wzrost produkcji budowlano-montażowej wyższy od oczekiwań

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku okazała się wyższa od rynkowych oczekiwań. Wzrost o 4,2 proc. r/r i o 0,4 proc. wobec września to dobry wynik - oceniła w komentarzu główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku br. ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu, ale trzeba podkreślić, że przy mniejszej liczbie dni roboczych oraz mniej korzystnej zeszłorocznej bazie odniesienia (w porównaniu z wrześniem), wynik ten uznać należy za dobry. Okazał się zresztą wyższy od średnich oczekiwań rynkowych" - wskazała Kurtek.

Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku 2021 roku była wyższa o 4,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 5,8 proc.) oraz o 0,4 proc. w stosunku do września bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 0,5 proc.).

Według Kurtek to, czym budownictwo nie musi się na razie martwić, to popyt. Jak wskazała główna ekonomistka, utrzymuje się on na rynku mieszkaniowym, a w przypadku infrastruktury powinien zwiększać się w przyszłym roku.

"Budownictwo w czwartym kwartale br. wzrośnie prawdopodobnie wolniej niż w trzecim kwartale, co znajdzie m.in. odzwierciedlanie w nieco niższej dynamice PKB w tym okresie" - uważa Kurtek.

Zaznaczyła jednocześnie, że przed sektorem budowlanym sezon zmniejszonych prac (ze względu na zimę), a ponadto boryka się on z problemami podobnymi do tych, jakie ma przemysł - niedoborami materiałów oraz ich wysokimi cenami, a także problemami z pozyskaniem pracowników i rosnącymi kosztami pracy, co "tłumi" wyniki.

Kurtek zwróciła uwagę, że we październiku br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła r/r wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 12,7 proc.) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 3,0 proc.), a w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków zaobserwowano spadek (o 0,6 proc.).

GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w październiku br. wzrosła o 5,2 proc. r/r, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost o 2,6 proc.; w 2020 r. były to spadki o odpowiednio 4,7 proc. i 7,5 proc.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl