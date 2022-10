Barczewska Synagoga z milionem na rewaloryzację

To efekt podpisanej 4 października umowy między Fundacją BGK Most the Most i Powiatu Olsztyńskiego. Wygrany w konkursie grant ma wysokość 1 mln zł.

- Do końca grudnia ma być gotowy projekt rewitalizacji, w marcu przyszłego roku chcemy wybrać wykonawcę i na wiosnę 2024 roku przeciąć wstęgę, otwierając odnowioną synagogę. Przede wszystkim planujemy założyć nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie, tak by synagoga służyła turystom i mieszkańcom przez 12 miesięcy, a nie tylko w sezonie letnim – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Fundacja Most the Most została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by wspierać rozwój Polski w obszarze kultury. – Naszym celem jest angażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Życzymy sobie i państwu, by ten remont okazał się spełnieniem państwa marzeń – powiedziała Brygida Ślabska, prezes Fundacji.

– Zabytek, nawet najpiękniejszy, bez ludzi nie ma znaczenia, bo brak mu ducha. To dzień szczególny dla synagogi i początek jej nowego rozdziału w historii. Tak się też składa, że 10 dni temu w kulturze żydowskiej rozpoczął się nowy rok i święto pojednania. Niech to będzie dobry znak dla synagogi i nas wszystkich – nie kryła wzruszenia opiekunka dawnej bożnicy Krystyna Szter.

O wielokulturowym przeznaczeniu synagogi świadczył koncert ukraińskich artystek: Oleksandry Kmets z Odessy i duetu Aliny i Julii Dedenowa z Kijowa. Wśród licznej publiczności znaleźli się przedstawiciele mediów, członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” i sympatycy tego wyjątkowego miejsca.

