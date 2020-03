Bardzo dobre wyniki finansowe Polskiego Holdingu Nieruchomości

Dwucyfrowymi wzrostami podstawowych skonsolidowanych wyników finansowych zakończyła 2019 rok grupa Polski Holding Nieruchomości. Umocniła się w każdym z segmentów rynku, informuje zarząd. Rozpoczął on natomiast „intensywne prace analityczne dotyczące długofalowego wpływu globalnej pandemii Covid-19 na funkcjonowanie spółki”.

Cele

Partnerzy

Wyzwania 2020 r.

Ponadto we współpracy z PHH spółka planuje budowę kompleksu hotelowego przy al. Wilanowskiej w Warszawie.„Celem strategicznym naszych działań pozostaje wzrost wartości spółki i poprawa efektywności grupy”, informuje prezes PHN. I dodaje też, że „naszą intencją jest zbudowanie mocnej i konkurencyjnej grupy kapitałowej”.Istotnym krokiem w tym kierunku było włączenie w grudniu 2019 r. do PHN dwóch spółek: PBP Chemobudowa-Kraków i katowickiego Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki.Chemobudowa-Kraków to spółka z 70-letnią tradycją, dużym potencjałem wzrostu, zajmująca się generalnym wykonawstwem, ocenia zarząd PHN.Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki jest właścicielem nieruchomości biurowej w Katowicach o powierzchni ponad 17 tys. m kw.„Dzięki konsolidacji znacząco zwiększymy skalę naszego działania i poprawimy naszą pozycją konkurencyjną na krajowym rynku nieruchomości. Bez wątpienia pojawia się realna szansa stworzenia silnego, polskiego centrum wiedzy, pomysłów biznesowych i innowacji dla branży nieruchomości” – informuje prezes w liście do inwestorów.Dodaje, że w najbliższych latach grupa planuje zintensyfikować program inwestycji w oparciu o atrakcyjne lokalizacje położone w Warszawie i jej okolicach, jak również w dużych centrach regionalnych.Dzięki nabyciu dwóch budynków klasy A w projekcie „Wilanów Office Park”, PHN zwiększył powierzchnię biurową pod wynajem o ponad 17 tys. mkw.„Naszymi naturalnymi partnerami do współpracy są spółki Skarbu Państwa . W ramach prowadzonych przez nas działań będziemy stawiać na tworzenie partnerstw strategicznych szczególnie ze z nimi i podmiotami sektora publicznego, chcąc być dla nich firmą pierwszego wyboru z segmentu nieruchomości”, informuje Marcin Mazurek.W związku z Covid-19 zarząd PHN podjął działania mające zminimalizować jego negatywny wpływ na bieżącą działalność spółki.„Rozpoczęliśmy intensywne prace analityczne dotyczące długofalowego wpływu globalnej pandemii na funkcjonowanie spółki. Przygotowując analizę, bierzemy pod uwagę także informację od Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji dotyczących faktycznego i potencjalnego wpływu koronawirusa na ich działalność”, podkreśla prezes Mazurek.Według niego, intencją podejmowanych obecnie działań jest „jak najlepsze przygotowanie spółki do funkcjonowania w trudnej sytuacji rynkowej oraz utrzymanie spółki w dobrej kondycji finansowej tak w 2020 r., jak i 2021 roku”.Zarząd nie wyklucza, że skutkiem epidemii może być spadek popytu i konsumpcji, co przełożyć się to może w dłuższym terminie na ograniczenie zamówień na usługi budowlane i wynajem powierzchni komercyjnych, obniżenie cen nieruchomości, jak i tymczasowe wstrzymanie realizacji projektów.