Bardzo dobre wyniki Polimeksu Mostostal

Skonsolidowane przychody Polimeksu Mostostal w I półroczu

2022 r. osiągnęły poziom 1,9 mld zł i są wyższe o 928 mln zł wobec I kw. 2021. Oznacza to wzrost o 95 proc. - wynika z komunikatu spółki.

Wynik EBITDA, czyli zarobków przed odsetkami, podatkami i amortyzacją grupy Polimeksu Mostostal za I półrocze 2022 r. wyniósł 129 mln zł i jest wyższy o 44 mln zł w porównaniu do wyniku za I półrocze 2021 r.

Wynik netto grupy za ten okres jest wyższy o 43 mln zł wobec wyniku za I półrocze 2021 roku. Wynosi 89 mln zł i stanowi 4,7 proc. przychodów operacyjnych.

Krzysztof Figat prezes Polimeksu Mostostal wskazuje, że pozytywne wyniki finansowe spółka osiągnęła w mało korzystnych warunkach. To niestabilna sytuacja na rynku, wahania cen materiałów budowlanych oraz problemy z ich dostępnością.

Po pierwszym półroczu 2022 roku, ponownie jak rok wcześniej, najwyższe wyniki wypracował segment produkcja.

„Wzmacniamy nasze specjalistyczne kompetencje w zakresie energetyki jądrowej. Od początku tego roku podpisaliśmy porozumienia o współprace przy budowie elektrowni jądrowych z największymi graczami w tym segmencie energetyki - z Westinghouse, Bechtel, EDF i Korea Hydro & Nuclear Power. Jesteśmy gotowi do realizacji projektów EPC niemalże w każdym segmencie rynku. Kolejne miesiące będą zależały w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach. Wśród wyzwań dla grupy należy wymienić trudny do przewidzenia długoterminowy wpływ przedłużającej się wojny na Ukrainie na rynek pracy, dostęp do materiałów i decyzje inwestycyjne klientów” – komentuje Krzysztof Figat, prezes Polimeksu Mostostal.

Czytaj też: Strabag ma umowę za 82 mln zł

Grupa kapitałowa w I półroczu 2022 wygenerowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 109 mln zł, co stanowi wzrost o 63 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Największe przychody ze sprzedaży, podobnie jak w poprzednich okresach, zostały osiągnięte w segmencie produkcja i energetyka – łącznie 77 proc. przychodów. Płynność finansowa grupy utrzymuje się na stabilnym poziomie.

„Utrzymujemy ujemny poziom zadłużenia netto – na koniec II kw. 2022 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 484 mln zł. Warto podkreślić, że nasz portfel zamówień na koniec czerwca 2022 roku wynosi 4,4 mld zł i zapewnia nam stabilne przychody na okres dłuższy niż dwa najbliższe lata obrotowe. W pipeline mamy ponad 18,5 mld zł wartości aktualnie oferowanych projektów. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela rentownych zamówień. Pilnujemy kosztów, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów” – dodaje Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu Polimeksu Mostostal.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl