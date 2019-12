Barszcz o Mieszkaniu Plus: w 2020 r. ruszy budowa lokali w kolejnych ok. 20 lokalizacjach

6 mld zł pochłoną inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus, na które PFR Nieruchomości ma zapewnione finansowanie - poinformowała w poniedziałek spółka. Jej prezes Mirosław Barszcz zapowiada, że w 2020 r. rozpocznie się budowa mieszkań w kolejnych ok. 20 lokalizacjach.

Jak podano w komunikacie PFR Nieruchomości, w ciągu trzech lat "funkcjonowania rynkowej części programu Mieszkanie Plus powstało 867 mieszkań, a w budowie jest ich 1907".

W komunikacie poinformowano, że PFR Nieruchomości jest największym zleceniodawcą dla architektów w Polsce. Pracownie architektoniczne, które zwyciężyły w siedmiu już rozstrzygniętych konkursach, zaprojektują ok. 6,3 tys. mieszkań Plus w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

"W 2019 r. PFR Nieruchomości ogłosiła dwa konkursy na projekt osiedla: przy ul. Ratuszowej w Warszawie na 485 mieszkań oraz przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu, gdzie mają powstać 1102 mieszkania. Do warszawskiego konkursu zgłosiły się 93 pracownie, także zagraniczne" - napisano.

Prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz zapowiada, że w 2020 r. rozpocznie się budowa mieszkań w kolejnych około 20 lokalizacjach. Dodał, że projekty, które przygotowała dotąd spółka PFR Nieruchomości, których finasowanie zostało zatwierdzone przez PFR TFI, "pochłoną całe obecnie dostępne finansowanie programu".



"6 mld zł pochłoną inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus, na które PFR Nieruchomości S.A. ma zapewnione finansowanie. Spółka jest na dobrej drodze do realizacji planu, który zakłada budowę ok. 50 tys. Mieszkań Plus" - poinformowano.

Podano też, że w ramach pilotażu, który trwał do końca 2017 r. spółka wybudowała 867 lokali w ramach programu Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni i Wałbrzychu.

"Setki lokalizacji, które analizujemy, świadczą o tym, że rynkowa część programu Mieszkanie Plus jest ciekawą ofertą dla samorządów, które myślą o budowaniu mieszkań dla swoich mieszkańców, ale nie mają funduszy na ten cel" - mówił, cytowany w komunikacie, Mirosław Barszcz.



Jak zaznaczył, w ramach programu Mieszkanie Plus spółka współpracuje z ponad 170 gminami. Podkreślono, że najczęściej to małe miasta, ale najwięcej mieszkań powstanie w dużych aglomeracjach, np. w Warszawie zatwierdzone finansowanie mają projekty na budowę ok. 6 tys. mieszkań. "Z kolei w Krakowie w budowie jest 481 mieszkań, zaś w projektowaniu - przeszło 1 tys. We Wrocławiu w projektowaniu jest ponad 2,6 tys. mieszkań, zaś w Katowicach budowie jest 513 mieszkań, a w projektowaniu - 512" - czytamy.