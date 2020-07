BCC punktuje rząd na polu budownictwa i infrastruktury

Rząd musi przeznaczyć znacznie większe niż dotychczas środki na inwestycje infrastrukturalne, zarówno rządowe jak i samorządowe, w celu pobudzenia gospodarki po ustaniu stanu epidemii - mówi dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, minister infrastruktury i budownictwa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Potrzebne są zmiany

Konieczne jest ograniczanie czasu na wydawanie decyzji i opinii. Sprawność postępowań koniecznych do wszczęcia inwestycji jest kluczowa dla utrzymania miejsc pracy w budownictwie zwłaszcza wobec kryzysu związanego z pandemią.Kolejnym wskazaniem dla rządu jest przygotowanie puli środków budżetowych na inwestycje publiczne w celu pobudzenia gospodarki po ustąpieniu kryzysu.Udział rynku zamówień publicznych w polskim PKB wynosi 10 proc. W ostatnich kilku latach jego wartość stanowiła ok. 200 mld zł. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma wejść w życie dopiero w 2021 r. w związku z kryzysem epidemicznym, konieczne są działania w zakresie zamówień publicznych na poziomie Tarczy Antykryzysowej.Tymczasem reguluje ona w zasadzie tylko kilka istotnych kwestii związanych z tą sferą gospodarki. Przewiduje się zwolnienia zamawiającego z odpowiedzialności za odstąpienie od nałożenia kar finansowych na wykonawcę, który nie dotrzyma terminu realizacji kontraktu w związku z Covid-19.Jak wskazuje Bernatowicz, przewidziano także możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, niemniej jest to rozwiązanie niewystarczające. W praktyce bowiem, w oparciu o przedstawione przepisy, doprowadzenie do zmiany kontraktu może być trudne do zrealizowania i w rzeczywistości uzależnione od decyzji zamawiającego. Jednocześnie wciąż brak jest możliwości waloryzacji kontraktów realizowanych w ramach Pzp.- Trzeba też pamiętać, że decyzje w obu powyżej wspomnianych kwestiach leżą po stronie zamawiającego. Zatem jedynie od jego dobrej woli zależy, czy z nich skorzysta. To zdecydowanie za mało w obecnej sytuacji. Przepisy te powinny znaleźć obligatoryjne zastosowanie przy spełnieniu się przesłanek związanych z nadzwyczajnymi okolicznościami - wskazuje Bernatowicz.I zaznacza, że według ostatnich danych prawie 2 mld zł zamierzał pożyczyć rząd, aby opłacić dodatkowe wydatki na dokończenie zerwanych w tym roku kontraktów na nowe autostrady i drogi ekspresowe. W obecnej sytuacji kwota ta jest absolutnie niewystraczająca. Do tego dochodzi fakt, że miliardy złotych z bieżącej perspektywy unijnych środków nie zostałyby wykorzystane o czym dowiedzieliśmy się niejako przy okazji przekierowania tych środków przez Komisję Europejską na walkę z koronawirusem.Rząd musi przeznaczyć znacznie większe niż dotychczas środki na inwestycje infrastrukturalne zarówno rządowe, jak i samorządowe, w celu pobudzenia gospodarki po ustaniu stanu epidemii.Wśród pozytywów w dotychczasowych działań rządu Bernatowicz wymienia zniesienie odpowiedzialności zamawiającego w przypadku odstąpienia od ukarania wykonawcy, mającego problemy z dochowaniem terminu realizacji zamówienia oraz zniesienie wymogu stosowania Prawa zamówień publicznych w niektórych branżach na czas trwania pandemii.Z kolei wśród zagrożeń wymienia zbiurokratyzowanie procesu zamówień publicznych w sytuacji praktycznej niemożności uzyskania dokumentów i zaświadczeń z urzędów. A także długotrwałość procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz niewykorzystanie środków z kończącej się perspektywy unijnej.Zobacz też: Mirbud likwiduje spółkę zależną