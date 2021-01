Będą obwodnice na Podlasiu

Niezależnie od tego jaki będzie wybrany wariant S16 - połączenia dróg S19 i S61 w Podlaskiem - są również realizowane cztery obwodnice na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów, by poprawić komunikację - poinformował w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Według wcześniejszych zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do listopada 2021 r., w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) trasy S16 w regionie, ma być wskazany jej przebieg. S16 ma być łącznikiem pomiędzy budowanymi drogami S19 Via Carpatia i S61 Via Baltica w regionie. Zapowiadano też, że jeśli będą konieczne dodatkowe analizy, termin przygotowania STEŚ może być wydłużony.

Jest ocenianych kilka wariantów S16, w tym trzy w oparciu o przebieg drogi krajowej 65 z Białegostoku przez Knyszyn do Ełku, wariant na bazie dk 8 Białystok-Augustów i wariant zaproponowany przez organizacje ekologiczne od zachodu omijający Białystok.

Warianty w oparciu o dk 65 wzbudziły największy sprzeciw organizacji ekologicznych w ramach zakończonych w grudniu 2020r. konsultacji społecznych w tej sprawie. Droga miałaby bowiem przebiegać przez Biebrzański Park Narodowy. W toku konsultacji pojawił się dodatkowy wariant w oparciu o dk8 Białystok-Augustów, gdzie w rejonie Sztabina droga w najmniejszym stopniu miałaby przecinać biebrzański park. W sprawie przebiegu S16 podzielone są również samorządy.

"Pracujemy w tej chwili nad wyłonieniem najlepszego wariantu, który połączy drogę ekspresową S19 z drogą ekspresową S61. W tej chwili wchodzą dwie opcje. Ta opcja połączenia drogą od Knyszyna do Ełku i jest również rozważany wariant drogi ekspresowej między Białymstokiem a Suwałkami. Zobaczymy, który z tych wariantów zostanie zaproponowany przez wykonawcę Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego jako ten najbardziej optymalny i realny do realizacji" - powiedział Weber na konferencji online przy okazji podpisania umowy z wykonawcą odcinka Ploski-Haćki S19 w Podlaskiem.

Odniósł się w ten sposób do interpelacji posła PiS Jarosława Zielińskiego, który wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem, by Białystok i Augustów były połączone drogą ekspresową. Uczestniczący w piątkowej konferencji poseł Zieliński mówił, że niezależnie od wyników prac nad wariantem S16, powinna powstać ekspresówka Białystok-Augustów. Dodał, że wymaga to "odważnych" decyzji politycznych.

"Trzeba uzupełnić tę sieć dróg ekspresowych o odcinek z Białegostoku do Augustowa" - mówił Zieliński. W jego ocenie "nie wolno wyłączyć w planach rozwojowych, inwestycyjnych, komunikacyjnych tej części województwa podlaskiego z możliwości korzystania z szybkich dróg ekspresowych w bliższej i dalszej przyszłości". Zieliński apelował w tej sprawie w piątek do władz ministerstwa infrastruktury.

Wiceminister Rafał Weber powiedział, że niezależnie od wyboru wariantu przebiegu S16, na trasie dk 8 Białystok-Augustów powstaną obwodnice: Suchowoli, Sztabina, Białobrzegów i nowa obwodnica Augustowa od strony dk 16. Inwestycje te są w rządowym planie budowy stu obwodnic w Polsce.

"(...) niezależnie od wyboru połączenia S19 z S61 prowadzimy inwestycje na drodze krajowej nr 8. Zależy nam, aby ta część województwa podlaskiego również była rozwijana" - powiedział Weber. Dodał, że obwodnice te przyczynią się i do lepszej komunikacji, ale wpłyną także na rozwój tej części regionu.

GDDKiA w lutym będzie otwierać oferty w przetargach na obwodnice Sztabina i Suchowoli. Ogłoszono je pod koniec grudnia 2020 r.