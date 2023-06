Będzie coraz więcej inwestycji kolejowych i tramwajowych

Unijna polityka zrównoważonego transportu sprzyja każdej formie transportu szynowego. - Co za tym idzie wzrastać będzie liczba zawieranych kontraktów i realizowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych - mówi Adam Białachowski, prezes spółki B-Act.

Plany Unii Europejskiej przewidują, że do 2030 r. ma się podwoić ruch kolei dużych prędkości, a do 2050 r. dwukrotnie ma się zwiększyć ruch kolejowych przewozów towarowych.

W tle inwestycji kolejowych realizowane są inwestycje związane z modernizacją i rozbudową linii tramwajowych.

Obserwuje się coraz lepszą integrację pociągów i tramwajów z innymi środkami transportu publicznego, jak choćby autobusy.

W Polsce dotrzymanie kroku Europie nie będzie możliwe bez dalszej modernizacji i rozbudowy kolei, w tym remontów dworców.

Wzrastać będzie liczba realizowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych

Od 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły do użytku ok. 800 km linii kolejowych, a ponad 7 tys. km jest właśnie przebudowywanych, z czego spora część na ukończeniu.

W tle i ze znacznie mniejszym rozgłosem realizowane są także inwestycje związane z modernizacją i rozbudową linii tramwajowych.

Unijna polityka zrównoważonego transportu sprzyja każdej formie transportu szynowego. Co za tym idzie – wzrastać będzie liczba zawieranych kontraktów i realizowanych inwestycji.

- Zarządzanie kontraktami kolejowymi i tramwajowymi wymaga szczególnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu transportu i zarządzania. W rezultacie kontrakty w sektorach kolejowym i tramwajowym są złożone i obejmują wiele aspektów, które należy uwzględnić, aby pełnić skuteczny nadzór nad projektami i je realizować - mówi Adam Białachowski, prezes inżynierskiej firmy konslutingowej B-Act.

Ta spółka zarządza m.in. realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn - Gutkowo - Dobre Miasto” oraz koordynowała projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Kolej i tramwaje mają podobne technologie i standardy oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Inwestycje kolejowe i tramwajowe można poniekąd traktować jako jedną kategorię, ponieważ wymagają infrastruktury transportu szynowego: torów, sieci trakcyjnych, peronów, sygnalizacji, systemów zasilania itp. W budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej i tramwajowej są stosowane podobne technologie i standardy.

Zarówno kolej, jak i tramwaje mają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Sygnalizacja, procedury bezpieczeństwa, szkolenia personelu są istotne i dla kolejowych, i dla tramwajowych systemów transportu szynowego.

Wreszcie, co z roku na rok odgrywa coraz istotniejszą rolę, oba środki transportu pełnią ważną funkcję w zapewnianiu transportu publicznego: przyczyniają się do zmniejszenia zatłoczenia dróg, redukcji emisji CO2 i ułatwiają dostęp do różnych obszarów miasta lub regionu.

Obserwuje się też coraz lepszą integrację pociągów i tramwajów z innymi środkami transportu publicznego, takimi jak autobusy czy rowery, co pozwala na zapewnienie pasażerom płynności podróży.

- Wspólne jest także to, że zarówno inwestycje kolejowe, jak i inwestycje tramwajowe wymagają odpowiedniego terenu i należytej przestrzeni pod infrastrukturę oraz znaczących środków finansowych na jej budowę i utrzymanie, a także zakup taboru - podkreśla Angelika Folczyńska, koordynatorka projektów w spółce B-Act.

Nie można zapominać o wpływie na środowisko naturalne

Podczas prowadzenia prac związanych z infrastrukturą kolejową i tramwajową nie wolno lekceważyć takich czynników, jak np. wpływ inwestycji na środowisko.

- Często zapominamy o kompleksowym ocenieniu wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Projekty infrastrukturalne mogą mieć negatywne skutki dla ekosystemów, w tym dla fauny i flory. Dlatego należy wprowadzać odpowiednie środki ochrony i kompensaty - wskazuje Angelika Folczyńska.

Zauważą, że niejednokrotnie pomijany jest wpływ inwestycji na lokalne społeczności.

- Budowa nowej infrastruktury może prowadzić do przekształceń w otoczeniu, również zmian w dostępie do gruntów, zwiększać poziom hałasu, wibracji itp. Warto uwzględniać interesy i opinie mieszkańców oraz zapewnić dialog społeczny i włączenie społeczne w procesie planowania i realizacji projektu. Istotne są też koszty utrzymania i eksploatacji, o których często zapominamy, skupiając się jedynie na kosztach budowy. Infrastruktura kolejowa, podobnie jak tramwajowa, wymaga regularnych prac konserwacyjnych, napraw i modernizacji. Ważne jest uwzględnienie tych kosztów w fazie planowania, aby w przyszłości uniknąć problemów finansowych - podsumowuje Angelika Folczyńska.

