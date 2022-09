Będzie dodatkowe 1,2 mld zł dotacji na budowę mieszkań

Bank Gospodarstwa Krajowego jeszcze w 2022 roku będzie mógł udzielić dodatkowo ponad 1,2 mld zł dotacji na budowę mieszkań. Wszystko dzięki zmianie w ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Dodatkowe środki pozwolą Bankowi Gospodarstwa Krajowego na wznowienie udzielania dotacji z programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa. Pieniądze w programie są przeznaczone przede wszystkim na tworzenie i modernizację zasobów mieszkaniowych gmin.

- Zmiany ustawowe wynikają z ogromnego zainteresowania programem po ubiegłorocznym zwiększeniu poziomów dofinansowania inwestycji mieszkaniowych - mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów inwestycji. Dzięki wprowadzonym zmianom, jeżeli w trakcie realizacji koszty inwestycji wzrosną, bank będzie mógł podwyższyć wysokość wsparcia o nawet 20 proc. pierwotnie przyznanej kwoty.

- Do tej pory nie było to możliwe – określona w umowie kwota wsparcia stanowiła maksymalny limit dofinansowania. W sytuacji, kiedy na rynku mieszkaniowym dynamicznie rosną ceny materiałów i kosztów wykonania robót budowlanych, możliwość podwyższenia dofinansowania w trakcie realizacji przedsięwzięcia to znaczne wsparcie dla inwestorów - wyjaśnia Przemysław Osuch.

Do końca sierpnia do BGK wpłynęło ponad 300 wniosków na 1 mld zł

W ubiegłym roku BGK przyjął 288 wniosków i udzielił wsparcia w kwocie ponad 1,3 mld zł. Zainteresowanie programem nie słabnie, tylko do końca sierpnia do BGK wpłynęło ponad 300 wniosków na kwotę niemal 1 mld zł, wnioski obejmują realizację ponad 5 tys. lokali mieszkalnych.

Pieniądze w programie bezzwrotnego wsparcia budownictwa pochodzą z Funduszu Dopłat. Dzięki temu wsparciu z budżetu państwa od 2007 roku w całej Polsce powstało już prawie 27,5 tysiąca lokali mieszkalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla osób bezdomnych, a kolejne 11,8 tysiąca jest w trakcie realizacji. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał na ten cel dotacje w łącznej wysokości 3,2 mld zł.

Wnioski o wsparcie z programu można składać przez cały rok. Wnioski kwalifikowane są do udzielenia wsparcia w okresie od lutego do końca września.

