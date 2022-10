Będzie można wykupić mieszkanie komunalne

Jest możliwość uchwalenia przepisów, które umożliwią lokatorom mieszkań komunalnych ich wykup na własność - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Przygotujemy ustawę umożliwiającą wykup mieszkań komunalnych

Lider PiS uczestniczył w sobotę w spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy w tamtejszym Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym. Jeden z uczestników zapytał, czy możliwe jest przyjęcie "odgórnej ustawy" umożliwiającej wykup mieszkań komunalnych na własność przez lokatorów, którzy niejednokrotnie zajmują je przez kilkadziesiąt lat. Pytający wskazywał, że samorządy "skutecznie utrudniają to finansowo".

"Jest taka możliwość" - zapewnił w odpowiedzi Jarosław Kaczyński. "Ona może być kwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, bo może być traktowana jako naruszenie własności, bo mieszkania komunalne są własnością instytucji samorządowych. To jest kłopot. Kiedyś TK był bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o ochronę własności, ale ja sądzę, że można przekonywać obecny trybunał, chociaż co z tego wyniknie nie jest dla mnie pewne, że jest coś takiego jak interes społeczny, a ten interes społeczny jest zupełnie oczywisty: ludzie powinni mieć prawo do wykupu mieszkań" - dodał.

"Ja to przyjmuję jako zadanie. Tutaj siedzi wielu parlamentarzystów i to zadanie powinno być wykonane, tzn. projekt przygotowany i uchwalony. Mamy wprawdzie w szeregach parlamentarnych wielu byłych samorządowców i oni mogą kręcić nosem, ale od tego władze partyjne" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odwiedził w sobotę Myszków i Częstochowę w woj. śląskim

Prezes PiS odwiedził w sobotę Myszków i Częstochowę w woj. śląskim. Przed budynkiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, gdzie spotkał się z mieszkańcami, zebrała się spora grupa przeciwników PiS i jego lidera. Zgromadzenie zabezpieczała policja, w tym funkcjonariusze zespołu antykonfliktowego. Nie wszystkich zainteresowanych wpuszczono na spotkanie, głośno wyrażali swoje niezadowolenie. Problemy z wejściem mieli również dziennikarze.

Zebrani przed budynkiem uczelni gwizdali i skandowali "Złodzieje". Zwolennicy Konfederacji mieli ze sobą baner z napisaem "Stop ukrainizacji Polski", można było dostrzec także flagi Młodej Lewicy oraz w tęczowych barwach.

