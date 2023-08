Będzie nowa linia kolejowa na Mazowszu

Mieszkańcy północnej części Mazowsza zyskają nowe połączenie kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz.

Wybrany w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy nowej, około 73-km, jednotorowej (na wybranych odcinkach dwutorowej) zelektryfikowanej linii kolejowej. Trasa ma połączyć m.in. Przasnysz, Maków Mazowiecki, Pułtusk i Serock z Warszawą.

Czas przejazdu pociągiem między Warszawą a Przasnyszem szacowany jest na ok. godzinę i 15 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h.

- Stworzenie połączenia kolejowego pozytywnie wpłynie na rozwój Północnego Mazowsza. Linia z Przasnysza do Warszawy to jeden z czterech projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej+ w województwie mazowieckim. W realizacji są także przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej linii Sokołów Podlaski - Siedlce oraz Ostrów Mazowiecka - Małkinia. Podpisano także umowę z wykonawcą prac projektowych linii do Koziniec - mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

- Program Kolej+ jest istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Zwiększy się dostępność do kolei i poprawią się warunki życia mieszkańców Mazowsza, m.in. Przasnysza, Pułtuska czy Serocka. Realizacja projektów z rządowego programu Kolej+ to jedna z wielu działań, które likwidują wykluczenie komunikacyjne - dodaje Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Według projektu lepszy dostęp do kolei ma zapewnić 11 nowych stacji i przystanków, m.in. w Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Pułtusku, Serocku. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - wyposażone według potrzeb w windy i pochylnie. Będą wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

