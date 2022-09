Będzie nowe zarządzanie autostradami. Bo prywatni się nie sprawdzili

Nie mamy sygnałów od branży budowlanej o systemowych problemach. Jednak punktowo coś się może jeszcze wydarzyć i to może mieć wpływ na łańcuch dostaw - mówi dla WNP.PL Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Dużo ostrzej mówi o prywatnych koncesjonariuszach autostrad.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

W „Rządowej ławie” wiceszef resortu infrastruktury zapowiada stworzenie całkiem nowego systemu zarządzania siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

Trzeba będzie jednak na to poczekać nawet do… 2040 roku.

W dalszej części naszej rozmowy o tym, z czego wynikają opóźnienia w podpisywaniu kontraktów na budowę kolejnych dróg w Polsce.



- Drogi autostradowe zbierają ruch tranzytowy i ruch ciężki, dlatego powinny być dostępne jak najszerzej. Wpływ na to mają właśnie niskie opłaty za ich korzystanie. To, co my możemy zrobić w tej sytuacji, to nie podnosić opłat na tych odcinkach, na których zarządzającym jest GDDKiA - mówi Rafał Weber.

Zobacz całą „Rządową ławę” z wiceministrem infrastruktury na naszym youtube’owym „Kanale gospodarczym”.

Weber podkreśla, że w zarówno w przypadku A4 jak i A2 nie sprawdził się model, w którym to prywatny podmiot zarządza autostradą.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Autostrada Wielkopolska podniosła stawki za przejazd zarządzanym przez siebie odcinkiem A2, tłumacząc ten ruch wzrostami kosztów utrzymania drogi oraz inflacją.

- Takie tłumaczenie nie jest dla nas akceptowalne. Koncesjonariusz, z którym umowa została zawarta kilkanaście lat temu, niestety nie jest ograniczany naszymi decyzjami. Gdybyśmy mieli taką możliwość, to w oczywisty sposób nie zgodzilibyśmy na opłaty w wysokości przedstawionej przez Autostradę Wielkopolską - przekonuje wiceminister infrastruktury.

Stalexportowi w 2027 roku kończy się umowa na zarządzanie A4 między Katowicami a Krakowem. 10 lat dłużej będzie trzeba poczekać na wygaśnięcie podobnej umowy z zarządzającą A2 Autostradą Wielkopolską.

Kontrakty na budowę dróg nie tak, jak zakładano, ale pieniędzy będzie więcej

W „Rządowej ławie” wiceminister infrastruktury przyznaje, że podpisywanie umów na budowę nowych odcinków dróg idzie w tym roku jak po grudzie.

- Firmy bardzo mocno z sobą konkurują, wykorzystują narzędzia prawne - odwołują się albo do Krajowej Izby Odwoławczej, albo do jeszcze wyższej instancji odwoławczej. To jest powód tego, że część umów podpisujemy z kilkumiesięcznym opóźnieniem - wyjaśnia.

Weber podkreśla, że finanse nie są problemem i że ogłoszone już wcześniej inwestycje drogowe zostaną zrealizowane.

- Już zwaloryzowaliśmy kontrakty, które zostały zawarte w przeszłości. Wcześniej nie było takiej możliwości, ale opinia Urzędu Zamówień Publicznych z marca tego roku dała nam prawną podstawę do tego typu działań. Podnieśliśmy waloryzację z 5 do 10 proc. i utrzymaliśmy dzięki temu kontrakty, które już są realizowane - dodaje wiceminister.

Problem z surowcami i materiałami budowlanymi to już przeszłość?

- Sytuacja się ustabilizowała. Na początku wojny faktycznie problem był ze stalą - z jej dostępnością i ceną. Chwilowo było też ryzyko, że nie będzie paliwa do maszyn budowlanych. Sytuacja jest jednak stabilna. Nie mamy sygnałów od branży budowlanej o systemowych problemach. Punktowo coś się może jeszcze wydarzyć i to będzie wpływało na łańcuch dostaw, ale systemowo sytuacja jest opanowana - kończy „Rządową ławę” wiceminister infrastruktury.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl