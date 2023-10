Będzie nowy stary prezes spółki córki Rafako?

Jak dowiedziało się WNP.PL, spółkę córkę Rafako E003B7 mogą czekać kolejne przetasowania personalne. Obecnie funkcjonuje ona bez zarządu, ale wskazany przez PFR zarząd Rafako chce, by na stanowisko jej prezesa trafił jej poprzedni wiceprezes Paweł Pampuszko.

W odpowiedzi na nasz wczorajszy tekst Rafako poinformowało na portalu X, że nie współpracuje i nie zamierza w żadnej formie współpracować z byłym prezesem firmy Radosławem Domagalskim-Łabędzkim.

Jeszcze wczoraj spółka informowała nas, że informacji personalnych zdradzać nie może ze względu na obowiązujące prawo.

Chociaż dziś trudno ustalić, jaki ma być los byłego prezesa w raciborskiej spółce, to udało nam się dowiedzieć, że do współpracy z firmą wrócił mecenas Paweł Pampuszko.

Jest on również związany z Domagalskim. Jak wynika z naszych informacji, Pampuszko świadczy usługi prawne dla Rafako. Warto przypomnieć, że mecenas był wiceprezesem spółki E003B7, a więc spółki córki Rafako, będącej spółką celową, powołaną do budowy bloku 910 MW w Jaworznie, a która dziś nie ma na wypłaty dla swoich pracowników.

Do Rafako wrócił manager odpowiedzialny za wypłatę kontrowersyjnej nagrody byłemu prezesowi

Rada nadzorcza E003B7 odwołała Pawła Pampuszkę z funkcji wiceprezesa spółki celowej 6 czerwca tego roku, po tym jak okazało się, że wypłaciła ona 2 mln zł nagrody Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu za realizację kontraktu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno.

Kontrakt ten dla Rafako okazał się bardzo kosztowny, natomiast sama spółka celowa czerpała przez długi czas zyski z dodatkowych prac dla Taurona Wytwarzanie, czyli zamawiającego blok.

Realizacja tego kontraktu budziła wątpliwości, ponieważ blok w Jaworznie miał wielokrotne awarie, a był to najdroższy blok węglowy w historii Polski - pochłonął 6 mld złotych. Tauron argumentował, że Rafako źle wykonało blok, chociaż nigdy nie przeprowadzono audytu, który by to wykazał, a Rafako, że sypano nieodpowiedni węgiel, co potwierdził raport Głównego Instytutu Górnictwa. Mimo tych problemów Tauron dogadał się z Rafako i doprowadzano do ugody, na mocy której gwaranci wypłacili Tauronowi 240 mln złotych. Zwrotu tej kwoty domagają się dziś od Rafako banki-gwaranci.

Spółka celowa Rafako ma dziś poważne problemy, chociaż kiedyś panowało w niej prawdziwe eldorado

Dziś spółka celowa, która blok budowała, ma poważne problemy finansowe i zablokowane konta w banku, właśnie z powodu roszczeń gwarantów. Powrót Pampuszki do współpracy z Rafako jest zastanawiający nie tylko ze względu na decyzję o wypłacie nagrody Domagalskiemu. Jak się dowiedzieliśmy, kiedy Pampuszko był w zarządzie E003B7, co miało miejsce za prezesury w Rafako Domagalskiego-Łabędzkiego, doszło do wynajęcia biura dla E003B7 po sąsiedzku z kancelarią prawną Pampuszki od osoby o tym samym nazwisku co mecenas.

Byli pracownicy spółki E003B7 sądzą, że pomieszczenie zostało wynajęte, by przewieźć tam w ostatnich dniach urzędowania zarządu, w którym był Pampuszko, serwery, na które kopiowano dokumenty tej spółki. Mało tego - z naszych informacji wynika, że obecny zarząd Rafako chce, by Pampuszko ponownie wszedł do zarządu E003B7, tym razem jako prezes, ponieważ obecnie na tym stanowisku jest wakat.

Spółka celowa Rafako oddawała niegdyś samochody za bezcen, a dziś nie ma na pensje

Jednak to nie jedyna mogąca budzić wątpliwości sytuacja. Spółka E003B7 zakupiła na początku swojej działalności kilkanaście nowych samochodów, w tym kilka Volkswagenów Golfów.

Samochody te były zakupione jako nowe w leasingu, a spółka celowa spłaciła je w ciągu kilku lat. Następnie po spłaceniu leasingu pracownicy tej spółki mogli je zakupić po cenach rynkowych, jednak dwójka związanych z zarządem E003B7 dyrektorów kupiła je za 5 tysięcy złotych każdy, a więc po znacznie odbiegającej od wartości rynkowej cenie. Kwestia ta była wówczas bardzo mocno komentowana przez pracowników, którzy byli tym faktem zbulwersowani.

W tym czasie prezesem E003B7 był jeszcze Radosław Domagalski-Łabędzki, późniejszy prezes całego Rafako. Przez jakiś czas Domagalski był prezesem obydwu firm, a potem do zarządu E003B7 wszedł Paweł Pampuszko, w roli wiceprezesa, kiedy Domagalski zrezygnował z funkcji prezesa. Wcześniej Pampuszko był w radzie nadzorczej E003B7.

Jednak znajomość Domagalskiego i Pampuszki zaczęła się nieco wcześniej, bowiem obydwaj weszli w skład rady nadzorczej Taurona Polska Energia 16 kwietnia 2018 roku, a więc za czasów rządów Beaty Szydło.