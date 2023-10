Będzie wymiana przestarzałych instalacji, miejsca parkingowe i fotowoltaika na osiedlach

W ramach programu "Przyjazne osiedle" zapewnimy mieszkańcom osiedli wymianę przestarzałych instalacji, budowę miejsc parkingowych, dbanie o tereny zielone oraz montowanie fotowoltaiki; nasze propozycje to poprawa jakości życia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził osiedle w Przasnyszu i spotkał się z jego mieszkańcami. Podkreślił, że według danych rządu od 8 do 11 mln ludzi w Polsce mieszka w osiedlach z wielkiej płyty oraz że właśnie dla nich PiS ma specjalny program "Przyjazne osiedle".

"I nasz program będzie składał się z następujących punktów: tam, gdzie instalacje wodne, gazowe, elektryczne, są już przestarzałe i grożą zwiększoną liczbą awarii, będzie specjalna pula, zakładka do realizacji remontów razem ze spółdzielcami czy w przypadku wspólnot mieszkaniowych, również będzie to możliwe. Bardzo często na takich osiedlach brakuje też miejsc do parkowania, więc będziemy również proponowali albo nowe miejsca parkingowe czy parkingi naziemne" - powiedział premier.

Mówił też o tworzeniu miejsc zielonych w ramach programu oraz sposobach na obniżenie rachunków dla wszystkich mieszkańców poprzez fotowoltaikę i termomodernizację.

Premier podkreślał, że program "Czyste Powietrze" doprowadził do obniżenia rachunków za energię cieplną w wielu polskich domach. "I to samo chcemy zrobić dla osiedli z wielkiej płyty" - zapewnił. "Nie może być tak, że są osiedla gorsze i lepsze, że jest +Polska A+, +Polska B+, że ludzie w jakimkolwiek zakątku Polski czują się zapomniani" - podkreślił premier. Zaznaczał, że celem PiS jest "wyrównywanie programu życia" w całym kraju i poprawa jakości życia Polaków.