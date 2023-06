Bez tego o Bezpiecznym Kredycie 2 proc. można tylko pomarzyć

Już w lipcu wchodzi w życie nowy rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Aby otrzymać dopłaty od państwa do kredytu mieszkaniowego, trzeba spełniać szereg warunków. Jakich?

Tzw. ustawa o kredycie 2 proc. czeka już tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Ma zacząć obowiązywać od soboty 1 lipca. To zaś oznacza, że wniosek o kredyt z dopłatą od państwa będzie można złożyć już w poniedziałek 3 lipca.

Beneficjenci nowego rządowego programu przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu będą otrzymywać dopłaty od państwa, w efekcie czego oprocentowanie kredytu wyniesie 2 proc. powiększone o marżę banku. Uczestnictwo w programie deklarują już m.in. PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz Santander Bank – podaje Business Insider Polska.

By można było złożyć wniosek o kredyt z programu, ustawa musi oczywiście wejść w życie, a banki zainteresowane udzielaniem takiego kredytu podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za dopłaty. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przygotowało ustawę, zakłada, że w zależności od wysokości kwot dopłat, państwo będzie mogło sfinansować rocznie od 30 do 40 tys. kredytów. Kto może się znaleźć w tym gronie?

Kredyt 2 proc. można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jest przeznaczony dla osób, które chcą kupić mieszkanie, dom lub rozpocząć budowę swojego pierwszego domu jednorodzinnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m kw. mieszkania.

Kredyt 2 proc. jedynie dla osób nieposiadających własnych nieruchomości

Kredyt 2 proc. zostanie udzielony osobom, które nie ukończyły 45. Jeśli o kredyt ubiega się małżeństwo, to warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jedno z małżonków.

Po drugie przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie można posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. Warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje małżonkowie. Jeśli jednak singiel kupi mieszkanie na kredyt 2 proc., a potem zawrze związek małżeński z osobą posiadającą nieruchomość, nie utraci prawa do dopłat. Prawa do kredytu 2 proc. nie pozbawia odziedziczenie jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc., jeżeli spadkobiercy nie zamieszkują w nich od co najmniej 12 miesięcy – czytamy w Business Insider Polska.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Dlatego kredyt 2 proc. jak każdy inny hipoteczny wymaga wkładu własnego w wysokości ustalonej przez bank. Zgodnie z ustawą jednak wkład ten nie może być wyższy niż 200 tys. zł. To oznacza, że maksymalna cena nieruchomości może wynieść 700 tys. zł dla singla i 800 tys. zł dla małżeństwa czy pary z dzieckiem – podaje Business Insider Polska.