Bezpieczny kredyt 2 proc. Banki zawarły pierwsze umowy

Zainteresowanie rządowym programem Bezpieczny kredyt 2 procent jest bardzo duże. Banki wysłały do klientów już około 40 tysięcy ofert. W ciągu trzech tygodni obowiązywania nowych rozwiązań finansowych zawarto już 223 umowy.

W ciągu zaledwie kilku dni do banków zgłosiło się około 40 tysięcy potencjalnych klientów.

Kredyt hipoteczny z gwarantowaną pomocą państwa jest szansą dla tych, którzy nie mają wkładu własnego.

Niebawem już 10 banków przystąpi do tego programu oferując finansowanie zakupu mieszkania na korzystanych warunkach.

Do programu rządowego "Bezpieczny kredyt 2 procent" przystąpiło już 8 banków. Są to: Bank PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank, VeloBank, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, SGB-Bank. Kolejne banki wyraziły swoje zainteresowanie i można się spodziewać, że w najbliższych tygodniach dołączą do tego programu.

Zainteresowanie kredytem ze wsparciem spłaty przez okres 10 lat Rządowego Funduszu Mieszkaniowego jest bardzo duże. O skali najlepiej świadczy to, że około 40 tysięcy potencjalnych kredytobiorców zwróciło się do banków o wysłanie ofert ze szczegółowym opisem warunków zawarcia umowy.

Po trzech tygodniach obowiązywania nowych przepisów banki już wydały pierwsze decyzje w sprawie kredytów gwarantowanych przez państwo

- Według danych na 20 lipca tego roku, czyli zaledwie trzy tygodnie od momentu, kiedy obowiązują przepisy dotyczące kredytu 2 procent, złożono już około 1100 wniosków, z czego 223 skutkują zawarciem umowy pomimo tego, że zgodnie z przepisami banki mają 21 dni na rozpatrzenie wniosków. Dodatkowo około 40 tysięcy ofert wysłano do klientów - mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

W ramach programu Pierwsze Mieszkanie skierowanego do osób poniżej 45. roku życia można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny z gwarancją rządową oprocentowania w skali roku na poziomie 2 procent przez okres 10 lat od chwili podpisania umowy bankowej.

Co ważne, dotyczy to osób mających ograniczoną zdolność do zaciągania pożyczek hipotecznych, ponieważ nie dysponują wkładem własnym. Maksymalna wysokość kredytu wynosi 500 tysięcy złotych dla singla i 600 tysięcy dla małżeństw lub par wychowujących co najmniej jedno dziecko. Przy czym w tej sytuacji jeden z partnerów musi spełniać wymóg wiekowy.

Dla tych, którzy nie ukończyli 45 lat kredyt daje szanse na pierwsze, własne mieszkanie

Pieniądze są przeznaczone na zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego bądź wtórnego albo na dokończenie budowy. Jeśli klient wykaże się w banku wkładem własnym do kwoty 200 tysięcy złotych, wówczas możliwe jest kupno lokalu o cenie wyższej niż ustalony limit.

Ważne jest to, że mieszkanie lub dom nie mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, czyli nie można pod tym adresem zarejestrować własnej firmy. Nie wolno także w okresie obowiązywania systemu dopłat, rządowych czyli przez 10 lat lokalu wynajmować i czerpać z tego tytułu jakichkolwiek dochodów. Może to bowiem skutkować koniecznością zwrotu wcześniej udzielonego wsparcia.

Problem pojawia się także w sytuacji, gdy małżeństwa lub pary rozchodzą się w trakcie owych obowiązkowych 10 lat. Wówczas okazuje się, że następuje zerwanie warunków umownych, czyli Bezpieczny kredyt 2 procent może cementować związki w sposób, którego ustawodawca być może nawet nie przewidział.

Cały program dopiero startuje, dlatego potencjalni kredytobiorcy jeszcze nie wiedzą, jakie mogą być warunki dotyczące zaciągnięcia w poszczególnych bankach. Bardzo ciekawe zestawienie przygotowali eksperci porównywarki ubezpieczeń i finansów: rankomat.pl.

Już można dokonać porównań ofert finansowych kilku banków

Z ich analizy wynika, że RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oznaczająca całkowity koszt obsługi kredytu mieści się obecnie w przedziale od 3,58 procent do 5,22 procent. Dla porównania standardowa oferta dla kredytów hipotecznych ze zmienną stopą to około 9-10 procent w skali roku.

Nie wszystkie instytucje finansowe, które zadeklarowały przystąpienie do tego programu, podały już szczegóły swojej oferty. Bank Polskiej Spółdzielczości wycenił koszt kredytu na 3,58 procent, Bank Pekao na 4,72 procent, PKO BP na 4,96 procent i Alior Bank na 5,22 procent. Już niedługo na rynku pojawią się kolejne propozycje i wtedy będzie wiadomo, na ile są one konkurencyjne.

Warto zwrócić uwagę, że wielu młodych ludzi czuje się w pewnym stopniu pokrzywdzonych wprowadzonymi rozwiązaniami, ponieważ obejmują one wyłącznie kredyty hipoteczne zaciągane po 1 lipca 2023 roku. Jednak zgodnie z deklaracjami twórców programu nie są przewidziane zmiany we wprowadzonych zapisach.

Wiele osób wskazuje także na brak zapisów dotyczących waloryzacji kwot przyznawanych kredytów. Przy obecnym poziomie inflacji, ale także wzrostach cen domów jednorodzinnych i mieszkań 500 tysięcy złotych to może być, już za kilka miesięcy zbyt niska kwota, aby kupić upragniony lokal mieszkalny.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl