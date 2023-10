Bezpieczny Kredyt 2 proc. bije rekordy. Takiego zainteresowania rządzący nie przewidzieli

Od początku lipca tego roku klienci złożyli ponad 67,8 tysiąca wniosków w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent. Do chwili obecnej podpisano 20,9 tysiąca umów z bankami. Średnia kwota przyznanego kredytu wynosi około 397 tysięcy złotych.

Rząd przygotował program pomocy państwowej dla osób niemających własnego mieszkania, które dodatkowo nie mają wystarczającego wkładu własnego na uzyskanie w bankach kredytu na warunkach komercyjnych.

Bezpieczny Kredyt 2 procent pozwala wielu osobom na uzyskanie pożyczki hipotecznej, a gwarancją dla banków jest to, że państwo przez kolejnych 10 lat będzie dopłacać do miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych.

Przez cały czas trwania umowy klient ma do dyspozycji kredyt, od którego płaci 2-procentowe odsetki.

Od lipca złożono w bankach, które przystąpiły do programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. 67 814 wniosków i podpisano 20 905 umów. To zdecydowanie więcej niż się wcześniej spodziewano. Oznacza to, że zainteresowanie jest bardzo duże.

W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu ustawy wprowadzającej program preferencyjnych kredytów przewidziano, że do końca 2023 roku zostaną udzielone kredyty o łącznej wartości 3,2 mld zł.

- Z tygodnia na tydzień przybywa około 3 tysiące podpisanych umów. Kwota udzielonych kredytów przekroczyła już 8,3 miliarda złotych, więc przez cały okres wsparcia państwo dopłaci do nich prawie 3,3 miliarda złotych - mówi cytowany w komunikacie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak wynika z informacji przekazanych przez banki średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wynosi 397,3 tysiąca złotych.