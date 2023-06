Bezpieczny Kredyt 2 proc. na specjalnych zasadach. Tak zdolność kredytową oceni bank

Bezpieczny Kredyt 2 proc., z dopłatą państwa, będzie dostępny już od 3 lipca. Wnioski będą mogły składać osoby do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, a także nie mają spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Wnioski o Bezpieczny Kredyt 2 proc., z dopłatą państwa, będzie można składać już od 3 lipca tego roku.

Środki z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego będą zasilać pożyczkobiorców przez 10 lat.

Maksymalnie można będzie uzyskać od banku 600 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu. Z kolei wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Zgodnie z zapowiedzią złożoną przez szefa resortu rozwoju i technologii Waldemara Budę rząd przygotował ustawę oraz przeprowadził pełną drogę legislacyjną ustawy dotyczącej dopłaty do kredytów hipotecznych zaciąganych przez osoby do 45 roku życia. Dzięki szybkiemu procedowaniu i podpisaniu ustawy przez prezydenta zacznie ona obowiązywać od początku lipca tego roku. Ze względu na układ kalendarza wnioski o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będą przyjmowane od poniedziałku 3 lipca.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. wymaga zmiany podejścia oceny zdolności kredytowej

- Ze względu na niższe koszty i ochronę przed ryzykiem stopy procentowej kredyt hipoteczny 2 procent wymaga zmiany w podejściu do oceny zdolności osoby pożyczającej - zapowiedział w rozmowie z serwisem Business Insider Polska przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania lub domu ani dysponuje spółdzielczym prawem do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka warunek wieku będzie musiało spełniać przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna wysokość Bezpiecznego Kredytu 2 proc. dla małżeństwa w dzieckiem to 600 tysięcy złotych

W tym przypadku wartość kredytu, którą będzie mogła uzyskać jedna osoba, wynosić będzie 500 tysięcy złotych, a małżeństwo lub rodzice z dzieckiem mają podniesiony limit o 100 tysięcy złotych, do poziomu 600 tysięcy złotych.

Ważną informacją dla przyszłych kredytobiorców jest to, że banki rozpoznające pierwotne wnioski o środki na zakup domu lub mieszkania nadal będą wymagały wkładu własnego. Jednak nie może być on wyższy od 200 tysięcy złotych.

Zgodnie z przyjętą ustawą dopłata do rat kredytowych oznacza różnicę pomiędzy stałą stopą ustalaną w oparciu o uśrednione oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej w bankach komercyjnych kredytujących a oprocentowaniem zgodnym ze stopą referencyjną ustaloną na poziomie 2 procent. Dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego od momentu jest aktywacji obowiązywać będzie w odniesieniu do 120 kolejnych rat.

Tak będzie obliczana zdolność kredytowa przy Bezpiecznym Kredycie 2 proc.

Ze względu na niższe koszty i ochronę przed ryzykiem stopy procentowej Bezpieczny Kredyt 2 proc. będzie podlegał innej specyfice w ocenie zdolności kredytowej. Ten produkt będzie przez 10 lat praktycznie zwolniony z ryzyka związanego z poziomem stóp procentowych. Inaczej będą, dzięki temu, wyglądać parametry zdolności kredytowej, co powinno sprawić, że dostęp do tego typu finansowania będzie zwiększony. Wiele osób, które nie mogłoby liczyć na kredyt hipoteczny w ramach tradycyjnej oferty, teraz może otrzymać od banku pozytywną decyzję w sprawie przyznania kredytu.

Rekomendacja S dotycząca ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi będzie mniej restrykcyjna w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Według zapowiedzi KNF ma mniej rygorystyczne traktować Bezpieczne Kredyty 2 proc. w bilansach banków i uwzględnianiu ich w strategii ryzyka. Tak zwana Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi zabezpieczonymi nie będzie odnosiła się we wszystkich punktach do tego produktu, co ma pozytywnie oddziaływać na sektor finansowy.

