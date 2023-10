Bezpieczny kredyt 2 proc. zagrożony w 2024 roku

Zainteresowanie rządowym programem wsparcia do kredytów było większe od rządowych szacunków. W związku z tym źródło finansowania Bezpiecznego kredytu 2 proc. może wyczerpać się już w tym roku.

- Jak dotąd do banków napłynęło ok. 45 tys. wniosków. Szacujemy, że do końca roku będzie ich ok. 70 tys., z czego ponad połowa może zamienić się w kredyty objęte rządowym programem dopłat do rat kredytu. Oznacza to, że limit dopłat przewidzianych na przyszły rok zostanie w większości albo nawet w całości wykorzystany w 2023 roku. Wówczas Bezpieczny kredyt 2 proc. w przyszłym roku byłby "martwy" - alarmuje na łamach money.pl, Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).

Według rządowych prognoz dofinansowaniem z programu Bezpieczny kredyt 2 proc. miało zostać objętych w 2023 i 2024 roku łącznie 50 tys. kredytów.

Jednak, biorąc pod uwagę szacunki PZFD, te liczby są mocno niedoszacowane. Konrad Płochocki podaje, że najwięcej wniosków w sprawie rządowego programu dopłat wpłynęło do banków w lipcu w dużych miastach.

- W sierpniu i we wrześniu zainteresowanie było niższe głównie dlatego, że mieszkania się wyprzedały - stwierdził Płochocki. W październiku i listopadzie, według szacunków PZFD, ma dojść do spadku zainteresowania Bezpiecznym kredytem 2 proc. w dużych miastach i wzrostu popularności tego programu w mniejszych miejscowościach.

Jak podało biuro prasowe ministerstwa rozwoju i technologii, które koordynuje program Bezpieczny kredyt 2 proc., w przypadku wyczerpania się przewidzianych środków na dopłaty Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który je obsługuje, wyda komunikat o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków do następnego roku.