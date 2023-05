BGK: Ponad tysiąc wniosków o granty i premie na termomodernizację i OZE

Od początku roku wpłynęły 1092 wnioski o granty i premie na termomodernizację, remonty i OZE - przekazał PAP Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dotychczas przyznano wsparcie dla 175 inwestycji na kwotę 15,8 mln zł. W większości trafiło do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Od początku roku do BGK wpłynęły 1092 wnioski o wsparcie z programu TERMO

Program TERMO mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych składa się z premii termomodernizacyjnej, remontowej, kompensacyjnej i premii Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG) oraz grantów MZG, OZE i termomodernizacyjnego.

BGK poinformował, że od początku roku do BGK wpłynęły 1092 wnioski o wsparcie z programu TERMO. Największą popularnością cieszył się grant OZE, którego dotyczyło 907 wniosków, z czego 7 zostało złożonych przez osoby fizyczne.

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii - wynosi 50 proc. kosztów tego przedsięwzięcia. Mogą z niego skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Ponadto od początku roku złożono 84 wnioski o premię termomodernizacyjną, w tym 3 to wnioski o premię termomodernizacyjną z opcją grantu termomodernizacyjnego. Jeden wniosek złożyła osoba fizyczna.

Kto może i kto próbuje sięgnąć po to wsparcie?

Premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych - w tym właścicieli domów jednorodzinnych. Premia termomodernizacyjna przeznaczona jest na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku kredytującym na realizację inwestycji. Jej wysokość wynosi 26 proc. kosztów inwestycji. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w OZE, premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia może być dodatkowo zwiększona o grant termomodernizacyjny, czyli dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. kosztów inwestycji przy głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

Do BGK wpłynęło też 61 wniosków o premię remontową skierowaną do właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. Można ją przeznaczyć na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jej wysokość wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

21 wniosków dotyczyło premii kompensacyjnej, co to znaczy?

Produkt jest przewidziany wyłącznie dla osób fizycznych, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Premię kompensacyjną można otrzymać na remont budynku mieszkalnego.

Ponadto złożono 19 wniosków o premię MZG, w tym 12 o premię MZG z grantem MZG. Wsparcie dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia

Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Premię MZG można podwyższyć o grant MZG. Przysługuje, jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. Stanowi 30 proc. kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia.

BGK poinformowało, że spośród wniosków, które wpłynęły do BGK w tym roku, dotychczas przyznano wsparcie dla 175 inwestycji na kwotę 15,8 mln zł. W większości (94 proc.) wsparcie trafiło do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wnioski o większość produktów z programu TERMO można składać do 30 czerwca 2026 r.

