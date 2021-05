BGK: Potrzeba 600 mld euro na infrastrukturę w regionie Trójmorza

600 mld euro to kwota, którą należy zainwestować do 2030 roku w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią – powiedziała, cytowana w środowym komunikacie, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza.

W środę w Sofii odbyła się konferencja "Kapitał dla infrastruktury", zorganizowana przez Bułgarski Bank Rozwoju - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w informacji prasowej.

"600 mld euro to kwota, którą należy zainwestować do 2030 roku w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią" - powiedziała w trakcie konferencji Beata Daszyńska-Muzyczka.

Jej zdaniem, region Trójmorza ma ogromny potencjał ekonomiczny. Całkowita wartość obrotu handlowego wszystkich krajów regionu to ponad 225 mld euro.

"Do sfinansowania tych projektów potrzeba funduszy publicznych, unijnych oraz środków inwestorów prywatnych. Poprzez Fundusz Trójmorza łączymy fundusze publiczne i prywatne inwestując je w projekty o charakterze komercyjnym. Projektów, w które mógłby zaangażować się Fundusz Trójmorza już dzisiaj nie brakuje, pozyskane środki nadal nie są jednak wystarczające, by we wszystkie wartościowe projekty zainwestować" - powiedziała prezes BGK, cytowana w informacji prasowej banku.

Jej zdaniem, region Trójmorza ma ogromny potencjał ekonomiczny. Całkowita wartość obrotu handlowego wszystkich krajów regionu to ponad 225 mld euro. Trójmorze generuje ok. 20 proc. PKB całej unijnej wspólnoty. Teren Trójmorza o powierzchni 1,2 mln km kw. zamieszkuje 111 mln ludzi, czyli około 1/4 populacji całej UE.

"Musimy nie tylko dogonić kraje Europy Zachodniej, ale również dotrzymać im tempa i stale przypominać inwestorom z całego świata, jak atrakcyjny i jednocześnie unikalny jest region Trójmorza ze swoim wysokim wzrostem gospodarczym i dużą odpornością na kryzysy" - wskazywała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Trójmorza finansuje projekty w sektorze transportu, energetyki oraz technologii cyfrowych. Do tej pory Amber Infrastructure przenalizował ponad 130 obiecujących projektów inwestycyjnych, z których dwa stały się pierwszymi inwestycjami Funduszu. Fundusz Trójmorza jest w stanie dokapitalizować projekty kwotą od 50 do 250 mln euro.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl