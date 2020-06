BGK wesprze energetyczną modernizację i transformację

Jako państwowy bank rozwoju wspieramy przedsiębiorców zaangażowanych w realizację polityki energetycznej - powiedział portalowi WNP.PL Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaznaczył, że BGK finansuje projekty inwestycyjne operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych - zarówno w kraju, jak i na styku Polski z innymi państwami.

Doświadczenie przekuć w ekspansję

- Na całym świecie inwestycje w „zieloną energię” będą wymagały większego potencjału przesyłowego. Większa liczba punktów przyłączonych do sieci zwiększa pewność dostaw i ułatwia bilansowanie systemu - zaznacza wiceprezes. - Szacunki Międzynarodowej Agencji Energii wskazują, że średnioroczne inwestycje w linie wysokiego napięcia do 2030 r. wzrosną o ok. połowę w porównaniu z latami 2010-2015. Rola Funduszu Trójmorza jest tu więc oczywista.Jeśli zaś chodzi o infrastrukturę gazową - przypomniał Włodzimierz Kocon - głównym celem polityki energetycznej UE jest tu budowa jednolitego rynku.- Ma on bazować na zakupach surowca w tzw. hubach, gdzie ceny będą wyznaczane przez warunki rynkowe. Jednym z głównych narzędzi budowy jednolitego rynku jest tworzenie połączeń gazowych między krajami, które pozwolą na szybki przesył surowca w krótkim czasie - opisuje wiceprezes.- O ile w Europie Zachodniej proces ujednolicania rynku jest już zaawansowany, o tyle w krajach Trójmorza postępuje on wolniej. Fundusz Trójmorza może odegrać tu istotną rolę - wyjaśnił.Polskie przedsiębiorstwa, dzięki trwającym w ostatnich latach inwestycjom związanym z przesyłem energii elektrycznej i gazu, odzyskują i wypracowują nowe kompetencje. Dzięki temu mogą próbować w przyszłości eksportu swoich usług.- Bardzo nas cieszy rozwój polskich firm. Wspieranie ich w rozwoju, zdobywaniu nowych rynków i klientów to nasza misja. Tym samym wzmacniamy polską gospodarkę i pozycję Polski za granicą. We współpracy z sektorem bankowym kreujemy rozwiązania korzystne dla polskiego biznesu i pomagamy mu także w konsorcjach z innymi bankami - zapewnił Kocon.Dodał, że eksporterzy korzystają z krótkoterminowego finansowania poprzez akredytywę dokumentową. Większe i dłuższe transakcje finansują poprzez kredyt dla banku nabywcy.- Jeżeli polski przedsiębiorca obawia się utraty płynności związanej z wydłużonym terminem zapłaty, rozwiązaniem jest dyskontowanie akredytywy. Udzielamy również kredyty dla zagranicznych importerów - objaśnia wiceprezes.Jak wyjaśnił wiceprezes, polski eksporter - po zrealizowaniu części lub całości zobowiązania kontraktowego - otrzymuje środki bezpośrednio z BGK, obciążając jednocześnie rachunek kredytowy importera.Firmy zainteresowane zakupem zagranicznych spółek lub aktywów, budową zakładów produkcyjnych lub sieci sprzedaży poza Polską mogą natomiast skorzystać - przykładowo - z kredytu BGK na ekspansję zagraniczną.- Dysponujemy wieloma rozwiązaniami zabezpieczającymi obie strony transakcji, dzięki którym polscy eksporterzy z różnych sektorów mogą zdobywać kolejne rynki - podsumował Włodzimierz Kocon.